嘆選民健忘 賴香伶：裴洛西來台 林智堅新聞少很多

民眾黨市長參選人賴香伶（右）今天接受電台專訪。(記者朱冠諭／翻攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議依舊是新聞焦點，民眾黨市長參選人賴香伶今天接受電台專訪表示，自己的論文曾被引用過20多次，反觀林智堅1次都沒有；但她也坦言，美國眾議院院長裴洛西 (Nancy Pelosi，前譯波洛西 )來台後，林智堅相關新聞則數減少很多，「選民健忘，好像永遠有新事件取代舊事件」。

賴香伶今天專訪帶著自己的論文上節目，她表示自己是工作後到世新社發所念碩士，論文從2008年起寫了兩年，內容提到廢票運動和五都選舉選制改革。

賴香伶表示，她當然不怕綠營來查論文，她的論文多達180幾頁，是質化研究加行動研究，有很多訪談紀錄，只有當事人經歷過才寫得出來，跟一般性民調 問卷分析跑數據統計不一樣，「自說自話是沒用的，必須被別人質疑和挑戰」。

賴香伶強調，她論文的電子檔都在硬碟裡備份，林智堅在台大念碩士資料應該保存更完整，但他試圖證明自己沒有抄襲的證據，卻似乎跟論文本身沒有連結性。

主持人問「有老師會幫修改，要你自行發揮嗎？」賴香伶直言不可能，她的老師只開了十本書單要她趕快去看書，看完要告訴教授哪些跟論文有關，引用的出處跟報導都要註明。

賴香伶還說，陳明通身為林智堅的指導教授，對外說明「最扯」，陳明通說因為林智堅寫的不錯所以給余正煌參考，但她遇到的教授不會這樣，甚至很多同學因為寫不出論文只好放棄，不會硬要拿到學位，「論文是對學術要有貢獻，做不到就沒有也沒關係」。