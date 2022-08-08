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提內湖交通解方遭批「兩光」陳時中：柯市府有點失敗主義

記者胡瑞玲／台北8日電
內湖交通解方遭黃珊珊批「三寸之舌、兩光金句」，民進黨台北市長參選人陳時中(中)表示，感覺柯市府有點失敗主義。(記者胡瑞玲／攝影)
內湖交通解方遭黃珊珊批「三寸之舌、兩光金句」，民進黨台北市長參選人陳時中(中)表示，感覺柯市府有點失敗主義。(記者胡瑞玲／攝影)

民進黨台北市長參選人陳時中昨召開記者會，針對內湖交通提出六大解方，其中利用潛盾工法打造堤頂至塔悠地下連通道卻遭外界質疑，台北市副市長黃珊珊更批說是「三寸之舌、兩光金句」。陳時中今表示，現在的柯市府有點失敗主義，柯文哲當初競選的豪氣干雲都磨損光了，強調堤頂至塔悠地下連通道是可行方案。

陳時中今早在競總發言人莊瑞雄、民進黨北市黨部主委張茂楠、議員簡舒培、王閔生等人陪同下，前往貓空體驗採竹筍、喝筍湯的農村樂，過去都穿西裝、打領帶的他，今天有備而來，首次換上POLO衫、休閒褲、雨鞋等休閒裝扮，先是拿著鋤頭等工具學習如何採竹筍，隨後現場切筍子學習煮筍湯。

陳時中昨日提出的內湖交通解方，包含改善堤頂交流道往北匝道動線、增闢行善路銜接國1高架北向進出匝道、新建國1銜接環東大道工程、堤頂至塔悠地下連通道等，遭黃珊珊批前三項證明中央是看顏色做事，而堤頂至塔悠地下連通道，出入口將影響平面道路車流，讓松山區塞車更嚴重，「四體不勤、三寸之舌、兩光金句、一事無成」。

陳時中今表示，形容詞部分就不回應，「現在柯市府有點失敗主義，當年柯文哲競選的豪氣干雲似乎都磨損光了」，高速公路、國1都有關係，柯市府若有看到這個問題應早一點向交通部溝通。地方政府本來就是要發掘問題、找出問題、和中央合作解決問題。

陳時中說，未來他選上市長後，也會靠著好的市議員如簡舒培、王閔生等來發掘問題，由他想解方解決問題，需要中央協助，就與中央討論，這樣政府運作才會正常、有利、快速；至於黃珊珊說堤頂至塔悠地下連通道將造成松山塞車更嚴重，陳說，松山將來交通如何分流、道路怎麼做，都是一體規畫，不是想到哪做到哪，所以才說現在的市府有點失敗主義。

針對堤頂至塔悠地下連通道提出潛盾工法貫穿基隆河南北大動脈，過去從郝政府到現在的柯市府都提曾提出類似做法，但都卡在地下管線，黃珊珊也批只是紙上畫一畫。陳時中表示，當初的評估都是從港墘路採潛盾工法至塔悠路，但港墘路地下較小，還會遇到東環段、大排水箱涵等，評估不可行，他們也知道。

陳時中說，但這條不可行，就要找（解方）啊，遇到困難就再找解方、找專業評估，因此他們找到堤頂至塔悠地下連通道這個方案，堤頂大道相對比較大，直接從松山信義區出來，解決內湖交通壅塞問題，強調這是一條非常好的路，預計七年完工。

民進黨台北市長參選人陳時中今至貓空體驗採竹筍、喝筍湯的農家樂。(記者胡瑞玲／翻攝...
民進黨台北市長參選人陳時中今至貓空體驗採竹筍、喝筍湯的農家樂。(記者胡瑞玲／翻攝)

陳時中 柯文哲 民進黨

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