不再佛系、躺平 蔣萬安嗆辣金句搶聲量

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）改變選戰風格。(記者許正宏／攝影)

台北市長選戰呈現「三腳督」戰局，蔣萬安、陳時中 和黃珊珊支持度差距拉近。過去被批評打法「佛系」、「躺平」的蔣萬安，近日嗆辣金句連發，若干發言甚至在PTT被推爆，也讓外界對他的形象有些許改觀。

蔣萬安不但發言火力明顯加強，國民黨 主席朱立倫昔日戰將陳國君也加入，將擔任競選總部總幹事顧問。

蔣萬安選戰成員坦言，蔣確實已調整選戰策略。陳國君媒體經驗豐富，有望反轉蔣萬安被認為「躺平」的形象，並掌握選戰議題的節奏和話語權，轉守為攻。

不過，也有藍營人士認為，「嗆辣」是兩面刃，選戰還有三個多月，要想讓選情穩定領先，也不能只靠「酸人哏」。

根據網路大數據「網路溫度計」公布數據，台北市長選戰三名主要選將近一周的網路聲量，陳時中在政治人物中排名第三，僅次於蔡英文和林智堅；蔣萬安排名第7，黃珊珊排名第11。雖然陳時中仍有絕對優勢，但若比較近三個月平均，陳、蔣、黃三人網路聲量差距已大幅縮小。

過去半個月，蔣萬安多次單日聲量破萬，而這樣的討論熱度，也反映到社群網站 PTT。藍營人士透露，蔣萬安團隊不斷地重新整隊、調整策略，希望能打破蔣萬安「佛系選舉」的形象，也塑造「反守為攻」的氣氛。

但藍營人士也表示，蔣萬安能夠獲得支持，與他過去相對溫和理性的問政風格有關，而蔣萬安本人對此也還頗為堅持；因此要如何在重新形塑他「嗆辣」一面的同時，也能維持他個人「理性」的人設，將是一項重大考驗，稍一拿捏不妥，還是可能造成反效果。