桃園整合成功 張善政合體呂玉玲、邱奕勝士氣振

國民黨桃園市長參選人張善政（中）7日與立委呂玉玲（前排右二）、桃園市議長邱奕勝（前排左二）合體。(記者曾增勳／攝影)

國民黨 桃園市長參選人張善政、立委呂玉玲、議長邱奕勝昨天首度公開合體，三人受邀參加龍潭區城市盃三對三籃球賽開幕不但並肩進場，還手牽手高舉喊年底一起「投藍、凍蒜」，展現團結氣氛。張善政說，這是藍軍整合的最好證明。

國民黨中央先前未徵求地方意見就徵召張善政參選桃園市長，引發地方反彈；張多次向邱奕勝請益未遇，也始終未能與表態參選市長的呂玉玲同框，一直被外界作文章。

昨天，三人首度公開同台亮相，張的好心情寫在臉上，坐在呂玉玲與邱奕勝中間，也先後緊握兩人的手交談並點頭致意。張善政說，多次說過藍軍整合將一步一步到位，「今天是給大家一個最好的證明」，他與邱奕勝、呂玉玲同一場合代表藍軍整合，也代表所有藍軍對青年人活動和籃球運動支持。

民進黨 桃園市長參選人林智堅的論文門風波，持續成為選戰焦點。張善政前晚說巴不得當林智堅的指導教授，跟他說論文該怎麼做才好。林智堅昨天受訪時表示，張善政好為人師就各司其職，張當個好老師、他來當個好市長。民眾黨市長參選人賴香伶則再度呼籲林智堅誠實面對論文爭議。

張善政表示，論文門爭吵一個多月，民進黨還是想要把謊話說一百遍就讓它成真，遲遲不願去台大面對審定會；他相信台大可以公正舉行學術倫理審定會，現在的社會氛圍不容許台大作出有違學術良心的決定。

張善政說，陳明通無論作為台大教授或國安局長都有失分寸，指導論文怎可把一個學生資料交給另個不是指導的學生？台海危機如此嚴峻，陳明通居然還寫了這麼多篇文章澄清論文門，主掌國家安全重要職務的官員只關心五年前學生的論文有沒有抄襲，實在越看越擔心。