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張善政與呂玉玲、邱奕勝首度公開合體 稱藍軍整合證明

記者曾增勳／桃園7日電
國民黨桃園市長參選人張善政（前排右三）與立委呂玉玲（前排右二）、桃園市議長邱奕勝（前排左二）合體喊凍蒜。（記者曾增勳／攝影）
國民黨桃園市長參選人張善政（前排右三）與立委呂玉玲（前排右二）、桃園市議長邱奕勝（前排左二）合體喊凍蒜。（記者曾增勳／攝影）

國民黨桃園市長參選人張善政與立委呂玉玲、桃園市議長邱奕勝今天上午首度合體，會場高喊「年底一起投籃（藍）」，展現團結氣氛，媒體問是否代表藍營大團結？張善政表示，藍軍整合一步一步到位，今天代表藍軍整合的最好證明。

國民黨桃園市長參選人張善政（左）向桃園市議長邱奕勝（右）握手感謝。（記者曾增勳／...
國民黨桃園市長參選人張善政（左）向桃園市議長邱奕勝（右）握手感謝。（記者曾增勳／攝影）

龍潭區城市盃三對三籃球賽舉辦，國民黨市議員徐玉樹邀請促成下，張善政自提名市長參選人後，首度與呂玉玲、邱奕勝三人在公開場合「合體」，張善政私下分別向呂玉玲、邱奕勝拱手感謝，三人與藍營人員高喊「年底一起投藍」及張善政、邱奕勝等人「凍蒜」。

媒體問與呂玉玲、邱奕勝合體是否代表藍營大團結？張善政表示，他講了很外，藍軍整合一步一步到位，今天是給大家一個最好的證明，與邱奕勝、呂玉玲在今天這個場合來，代表藍軍整合，也代表所有藍軍對青年人活動的支持，未來當選市長會支持桃園籃球運動。

針對媒體問與張善政台下互動良好？呂玉玲表示，跑活動中與張善政碰到是很自然的，國民黨有非常多優秀的市議員、里長及「張院長、張市長」，大家團結拚勝選，把市政做得更好，國民黨就是要團結，未來張善政當選之後，她會跟地方一起合作在中央爭取更多經費建設桃園。

邱奕勝表示，在三位市長參選人中，國民黨推出學經歷最佳的張善政是最優秀的一位參選人，他相信桃園市民一定會全力支援張善政，來當桃園市長。

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