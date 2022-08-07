黑白集／捐款防認知戰？蔡政府網軍早鋪天蓋地殺無赦

蔡政府龐大網軍側翼，被指早已鋪天蓋地進行認知作戰。（本報資料照片）

媒體報導，「聯電榮譽董事長」曹興誠將捐30億元台幣（約1億美元）強化國防。業界傳出聯電憂心曹興誠反共立場，4月就撤銷他的榮譽董事長頭銜。曹興誠說，他現在和聯電沒有關係，中國大陸把他列為台獨分子，聯電撤銷他榮譽董事長頭銜合理。議題和時機都敏感，聯電謹慎畫界。

中國大陸去年就曾懲罰台獨金主，不允許「吃飯砸鍋」。這次軍演，中共 又點名制裁「台獨頑固分子關聯機構」和資助企業。聯電急著和曹興誠畫清界線，不難想像；連曹興誠都說，如果他現在管聯電，也會這麼做。

曹興誠說他是外省第二代，「可說生來就有反共的基因」，卻曾因提倡「統一公投 」、《兩岸和平共處法》，被視為統派；但後來又抨擊「九二共識」，主張中華民國 需要「兩國論」。他也曾因率先西進，吃足扁政府的司法苦頭；但後來和艦案登陸挫敗，讓他對中國大陸再無期待，甚至說「悔不當初」。

當然，只要愛台灣，就算是政治變色龍，也能熱血捐國防。不過，捐錢要在認知戰、心理戰和輿論戰加強戰備，恐怕畫錯重點。蔡政府早已鋪天蓋地進行認知作戰，龐大網軍側翼，無分敵我見影開槍殺無赦，哪還需要錦上添花。

更重要的是，如果揮著台獨旗、兩國論來捐國防，或者捐國防去當美國棋子，再怎麼捐也換不到國家安全。