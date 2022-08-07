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決戰百日 藍王育敏組國家級團隊 挑戰綠翁章梁「國嘉隊」

記者魯永明／嘉義7日電
國民黨嘉義縣長參選人王育敏（右）砲轟民進黨縣長翁章梁（左）執政競爭力殿後，人口老化外流；翁章梁反批王育敏離開地方太久，唱衰嘉義，隔空交鋒。(記者魯永明／翻攝)
國民黨嘉義縣長參選人王育敏（右）砲轟民進黨縣長翁章梁（左）執政競爭力殿後，人口老化外流；翁章梁反批王育敏離開地方太久，唱衰嘉義，隔空交鋒。(記者魯永明／翻攝)

國民黨主席朱立倫昨天到嘉義縣黨部，授旗縣長參選人王育敏，擂戰鼓，喊翻轉改變落後嘉義縣訴求，王育敏主動出擊，砲轟民進黨縣長翁章梁執政，嘉義縣全國縣市競爭力殿後，人口老化外流；翁章梁反批王育敏離開地方太久，唱衰嘉義，隔空交鋒。

離選舉剩百餘日，嘉義女兒王育敏喊「決戰百日！」她說，時間不是問題，她獲徵召提名後，馬上前往馬英九基金會拜會前總統馬英九，就選戰向馬請益，她表示，馬英九是選舉常勝軍，給她鼓勵支持，承諾會南下嘉義輔選，為她引薦在地民間友人協助。

王育敏接著拜會前台北市議員羅智強，雙方直播；上廣擴電台受訪，述說翻轉嘉義縣落後的參選 動機決心，她擔任兩屆不分區立委，批翁章梁格局視野小，她說，要用國家級的政策視野，為嘉義縣帶來改變，內政部前部長李鴻源答應協助她縣政規畫。

翁章梁說，農工大縣正在實現，為改變農業縣困境，引進科園區、航太園區，開發大埔美、馬稠後產業園區，爭取中埔、水上產業園區，小英總統宣示無人機國家隊在嘉義，未來嘉縣智慧農業、科技產業和供應鏈，都將在台灣甚至是國際被看見。

面對藍營王育敏組「國家級團隊」挑戰，綠營在英系掌門、立委陳明文領軍下，翁章梁、立委蔡易餘、縣農會總幹事黃貞瑜等，與議員、鄉鎮市長參選人，共組「國嘉隊」，日前完成輔選講習，黨政合力在各鄉鎮市部署拚選戰。

國民黨嘉義縣長參選人王育敏（右）獲徵召提名，馬上前往馬英九基金會拜會前總統馬英九...
國民黨嘉義縣長參選人王育敏（右）獲徵召提名，馬上前往馬英九基金會拜會前總統馬英九（左）。(取材自王育敏臉書)

馬英九 提名 供應鏈

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