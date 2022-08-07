工程5人幫疑與市調站換將有關 林智堅競辦：抹黑

林智堅6日參加中壢區父親節表揚活動。(記者翁唯真／攝影)

新竹市政府爆出棒球場工程品質爭議，遭國民黨 指控前市長林智堅任內有「工程五人幫」，涉嫌影響竹市工程標案。據了解，林智堅任內曾有人向新竹市調站檢舉，但竹市府高層知悉後展開反制，聯合綠營政壇大老向中央「溝通」，新竹市調站高層隨即人事大搬風。

林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞表示，這種不具名的惡意放話及抹黑，實在不值得回應。

2018年5月調查局有一波人事異動，嘉義市站疑因快取寶吸金案，引發內部問題，時任站主任朱源祥調派新竹縣站主任，遺缺由宋樂怡接任；當時新竹市站主任李華君也被調整職務，改由調查班25期的余尚賢接替。

調查局近年人事作業只有一次，都是在年初就作業完畢，2018年間，站主任有兩次人事異動，與以往通盤調動有所不同，新竹市站當年換將原因為何？迄今眾說紛紜，一說是李華君調閱新竹棒球場等案，因而遭調職。

調查局昨指人事異動是首長權限，當年局長並非王俊力，調動原因無從得知，無法回應。有關新竹市政府建設會報由「五人幫」介入主導疑雲，一名綠營人士表示，當初林智堅去福岡參觀巨蛋，名單中也有五人幫的人士陪同，但實際上林智堅才是決策者，連出訪都帶著「五人幫」成員，如何向社會釋疑。