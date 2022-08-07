漏水、椅布碎化…北藝中心急開幕 柯文哲挨批為選舉

北藝中心從歐洲進口座椅未用先衰，椅布破損張數多達近三分之一。 (圖：本報系聯合報讀者提供)

花費台幣67億元(約2.2億美元)打造的台北表演藝術中心今將開幕啟用，這棟建築曾獲國際媒體評選為全球最佳百大景點，卻未用先衰，近三分之一的進口座椅表布碎化，室內漏水束手無策，只能先靠接水盤應急，工程界看了搖頭直嘆氣，前去會勘的市議員批評連威秀都比不上。

市議員批評市長柯文哲 不先改善問題，卻急著開幕剪綵，只為了做政績給副市長黃珊珊拚選舉，這種選舉至上、好大喜功的作法與民進黨 桃園市長參選人林智堅有何不同？

北藝中心位在台北捷運劍潭站旁，三大劇場 包括大劇院、球劇場與藍盒子，過程波折不斷，因承包商理成營造倒閉，工程延宕十年；柯文哲上任後，列為重大建設，市府宣稱北藝中心能如澳洲雪梨歌劇院般，成為遊客必訪的觀光景點，帶動士林地區發展。

北藝中心3月試營運後，發現漏水、座椅破損、座椅排距過窄、座位高低差影響視線等問題；球劇場漏水不抓漏，卻先在漏水點用接水盤接水，工程界感到不可思議。文化局推給承包商倒閉，無法拆除外牆做防水工程才出此下策。

工務委員會召集人、民進黨議員洪健益表示，北藝中心大劇院有1500張義大利進口座椅，還沒開幕，已有450多張椅布破損，多達近三分之一表布碎化；北市府用台灣廠商的椅套包覆，色澤明顯不一致。

張斯綱說，不確定啟用時程，就不該這麼早進口座椅擺在現場，設想不周全。洪健益也批北藝中心的觀眾要花上千元台幣入場，設備比威秀電影院還差，情何以堪。文化局表示，目前先包覆椅套改善，明年底前全面更換新椅布。

洪健益指出，柯文哲好大喜功，硬要開幕剪綵，不顧民眾權益。國民黨議員王欣儀表示，柯文哲之前酸新竹棒球場爭議是好大喜功，結果自己督導的北藝中心也是問題一堆，好大喜功的迴力鏢打在自己身上，與林智堅無異。