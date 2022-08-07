我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

漏水、椅布碎化…北藝中心急開幕 柯文哲挨批為選舉

記者周彥妤、鄭朝陽／台北7日電
北藝中心從歐洲進口座椅未用先衰，椅布破損張數多達近三分之一。 (圖：本報系聯合報讀者提供)
北藝中心從歐洲進口座椅未用先衰，椅布破損張數多達近三分之一。 (圖：本報系聯合報讀者提供)

花費台幣67億元(約2.2億美元)打造的台北表演藝術中心今將開幕啟用，這棟建築曾獲國際媒體評選為全球最佳百大景點，卻未用先衰，近三分之一的進口座椅表布碎化，室內漏水束手無策，只能先靠接水盤應急，工程界看了搖頭直嘆氣，前去會勘的市議員批評連威秀都比不上。

市議員批評市長柯文哲不先改善問題，卻急著開幕剪綵，只為了做政績給副市長黃珊珊拚選舉，這種選舉至上、好大喜功的作法與民進黨桃園市長參選人林智堅有何不同？

北藝中心位在台北捷運劍潭站旁，三大劇場包括大劇院、球劇場與藍盒子，過程波折不斷，因承包商理成營造倒閉，工程延宕十年；柯文哲上任後，列為重大建設，市府宣稱北藝中心能如澳洲雪梨歌劇院般，成為遊客必訪的觀光景點，帶動士林地區發展。

北藝中心3月試營運後，發現漏水、座椅破損、座椅排距過窄、座位高低差影響視線等問題；球劇場漏水不抓漏，卻先在漏水點用接水盤接水，工程界感到不可思議。文化局推給承包商倒閉，無法拆除外牆做防水工程才出此下策。

工務委員會召集人、民進黨議員洪健益表示，北藝中心大劇院有1500張義大利進口座椅，還沒開幕，已有450多張椅布破損，多達近三分之一表布碎化；北市府用台灣廠商的椅套包覆，色澤明顯不一致。

張斯綱說，不確定啟用時程，就不該這麼早進口座椅擺在現場，設想不周全。洪健益也批北藝中心的觀眾要花上千元台幣入場，設備比威秀電影院還差，情何以堪。文化局表示，目前先包覆椅套改善，明年底前全面更換新椅布。

洪健益指出，柯文哲好大喜功，硬要開幕剪綵，不顧民眾權益。國民黨議員王欣儀表示，柯文哲之前酸新竹棒球場爭議是好大喜功，結果自己督導的北藝中心也是問題一堆，好大喜功的迴力鏢打在自己身上，與林智堅無異。

民代認為北藝中心諸多缺失未改善就急著啟用，是柯市府為選舉造勢的意圖明顯。(記者周...
民代認為北藝中心諸多缺失未改善就急著啟用，是柯市府為選舉造勢的意圖明顯。(記者周彥妤／攝影)

柯文哲 劇場 民進黨

上一則

台新增本土2.1萬例、273例境外 較上周增加4.5%

下一則

新聞評論／林智堅破口 只能靠共軍砲火掩護？

延伸閱讀

北市長選戰…柯文哲愛將邱豐光 任陳時中後援會長

北市長選戰…柯文哲愛將邱豐光 任陳時中後援會長
林志玲墜馬「醫療團隊名單」沒有他 柯文哲揭背後原因

林志玲墜馬「醫療團隊名單」沒有他 柯文哲揭背後原因
柯文哲備戰2024：朱立倫鐵定選 侯友宜將脫黨

柯文哲備戰2024：朱立倫鐵定選 侯友宜將脫黨
7縣市萬安演習 柯文哲：不能只喊抗中保台

7縣市萬安演習 柯文哲：不能只喊抗中保台

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，共軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，○五二D導彈驅逐艦「南京艦」登場。圖／取自東部戰區微博

軍事、外交、經濟、政治 北京對台制裁 力道40年來僅見

2022-08-03 18:29

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場