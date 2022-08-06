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數位發展部將掛牌 唐鳳出任首任部長

記者余弦妙／台北6日電
數位發展部籌備小組召集人的唐鳳5日出席中研院院士會議就對數發部的未來願景與發展藍圖進行專題報告。（記者曾吉松／攝影）
數位發展部籌備小組召集人的唐鳳5日出席中研院院士會議就對數發部的未來願景與發展藍圖進行專題報告。（記者曾吉松／攝影）

行政院昨日公布數位發展部人事命令，首任部長拍板確定由行政院政務委員兼數位發展部召集人唐鳳轉任，兩位政務次長分別由國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通票證公司董事長李懷仁出任。

行政院發言人羅秉成表示，數位發展部即將在8月27日掛牌，首任部長唐鳳本在資訊界享有盛名，加入行政團隊擔任政務委員期間，負責開放政府、社會創新及青年參與等重要政策，表現卓越；未來唐鳳將致力於「建構數位服務跨域協力典範」、「完備數據公益生態制度及應用」及「促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展」等三大政策目標。

羅秉成說，政務次長闕河鳴現為交大電機系副教授，曾多次參與生醫與電機工程跨領域群體計畫，並發表研究成果論文於ISSCC與多項期刊，近年並參與開發中低軌道衛星所需的各項電路與系統，自2020年起協助國發會規劃並推動5G開放網路計畫；同時他也是國家發展委員會「亞洲‧矽谷」計畫執行中心人資長。

另一位政務次長李懷仁現任一卡通票證公司董事長、高雄市政府智慧城市推動委員會顧問，曾任行政院院長室顧問、副院長室主任等。

矽谷 5G

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