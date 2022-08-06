數位發展部將掛牌 唐鳳出任首任部長
行政院昨日公布數位發展部人事命令，首任部長拍板確定由行政院政務委員兼數位發展部召集人唐鳳轉任，兩位政務次長分別由國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通票證公司董事長李懷仁出任。
行政院發言人羅秉成表示，數位發展部即將在8月27日掛牌，首任部長唐鳳本在資訊界享有盛名，加入行政團隊擔任政務委員期間，負責開放政府、社會創新及青年參與等重要政策，表現卓越；未來唐鳳將致力於「建構數位服務跨域協力典範」、「完備數據公益生態制度及應用」及「促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展」等三大政策目標。
羅秉成說，政務次長闕河鳴現為交大電機系副教授，曾多次參與生醫與電機工程跨領域群體計畫，並發表研究成果論文於ISSCC與多項期刊，近年並參與開發中低軌道衛星所需的各項電路與系統，自2020年起協助國發會規劃並推動5G開放網路計畫；同時他也是國家發展委員會「亞洲‧矽谷」計畫執行中心人資長。
另一位政務次長李懷仁現任一卡通票證公司董事長、高雄市政府智慧城市推動委員會顧問，曾任行政院院長室顧問、副院長室主任等。
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