黑白集／裴訪一團亂 蔡政府開心遮醜

美國眾院 議長裴洛西 （前譯波洛西）訪台，民進黨前新竹市長林智堅和指導教授國安局長陳明通，絕對是最開心的人。連月遭到追殺的論文抄襲與學位量產醜聞，由於裴洛西，暫告休止。中國大陸也來湊上一腳，接連三天環繞台灣周邊舉行大規模軍演，持續岔開輿論話題。從通堅師徒組到蔡英文，應巴不得天天發生狀況，人們就會忘了他們的醜事，綠營年底大選就「安啦」！

對岸也一樣，在環球時報前總編胡錫進等人推波助瀾下，引發一片聲討裴洛西「竄訪」的炸鍋。甚至因裴洛西的義裔背景，連歌手田馥甄吃個義大利 麵，也遭抨擊。網友拿大陸流行語「治好我的精神內耗」為哏，挖苦裴洛西去一趟台灣，「治好了中國十四億人的精神內耗」；而攸關百姓權益的斷貸、爛尾樓、隱私信息洩漏等問題，霎時都被蓋掉了。

美國主流媒體質疑，裴洛西雖標榜挺台，實則害朋友處境更不安全，說穿了只是堆砌卸任前的名聲。同樣的，解放軍緊貼台灣演習，就算不釀意外，也讓世人對「戰狼」行徑更為反感，兩岸人民心理距離更遙遠。這些，怎麼看，都不該是「中國夢」應有內容。唯一成就的，是幫助習近平排除雜音，順利完成連任。

「興，百姓苦；亡，百姓苦。」人們無法逃離亂世，但大家至少要學習不受煽惑，不被政客牽著鼻子走。