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亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

韓流過後 高雄重回綠鐵板 挑戰者苦戰

記者 徐白櫻、林政忠

高雄經過前市長韓國瑜的「韓流」洗禮後，原來藍綠板塊已重新洗牌，但國民黨高雄市長參選人柯志恩在距離選舉不到五個月時間參戰，「一天當四天用」挑戰好整以暇的現任市長陳其邁；如今「兩年拚四年」的陳其邁又因防疫表現贏得市民認同，台積電設廠掌聲蓋過城中城大火檢討聲浪，對柯志恩是超級苦戰。

兩年多前高雄市長補選，陳其邁以67萬票擊敗國民黨對手李眉蓁24萬票。8月24日上任滿兩年，藍營酸陳其邁為「小英男孩」，雖然中央力挺高雄市政，但陳並非一帆風順，任內面臨百年缺水危機、城中城大火及疫情來襲等重大考驗。

陳其邁抱持「緊緊緊」精神推動橋頭科學園區、亞洲新灣區等重大建設案。去年10月城中城大火造成46人喪命，卻只有消防、工務兩局長下台負責，隔月護國神山台積電宣布在高雄設廠，陳其邁締造歷任市長無法達成的招商目標，連任聲望很高。

反觀，柯志恩也不怯戰，深入菜市場或參拜廟宇，親和力不輸昔日的韓國瑜，一參戰即成功拉抬黨內小雞聲勢，黨籍議員信心大增，立法院前院長王金平也多次相挺，但高雄面積為六都之冠，時間不夠用將成柯志恩最大隱憂。

民進黨在高雄長期執政，韓國瑜好不容易才打破「綠營派西瓜當會當選」的迷思，陳其邁上任後，高雄又恢復成鐵板深綠，但市民面臨的產業結構不均、年輕人北漂、路不平及水溝不通等問題依舊存在，仍是市民最有感的選舉議題。

韓國瑜 台積電 國民黨

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