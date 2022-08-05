高雄市長選舉民調 綠營陳其邁53% 藍軍柯志恩18%

聯合報民調發現，陳其邁（圖）以五成三支持度領先柯志恩的一成八。（本報資料照片）

高雄市長選戰藍綠對決，國民黨 徵召前立委柯志恩，挑戰民進黨 現任市長陳其邁。本報系聯合報最新民調發現，綠營執政優勢明顯，陳其邁以五成三支持度領先柯志恩的一成八；七成一選民看好陳其邁可順利連任，僅4%認為柯志恩有勝算。

高雄市屬藍營艱困選區，如果明天投票，陳其邁獲得五成三選民支持，一成八屬意柯志恩，陳領先柯逾30個百分點，另有二成九選民支持意向未定。

聯合報民調發現，陳其邁以五成三支持度領先柯志恩（圖）的一成八。（本報資料照片）

交叉分析發現，不論男性或女性選民，陳其邁都獲得逾五成支持；柯志恩在男性選民中所獲支持高於女性，但支持度都低於三成。

從年齡來看，年齡越輕的選民，支持陳其邁連任的比率越高。支持度由60歲以上選民的四成七、40至59歲選民的五成三，上升到40歲以下選民的五成九；柯志恩除了在40至59歲選民中獲得二成二的支持，在其他年齡層選民所獲支持都不到二成。

從政黨傾向來看，高雄市基本盤綠大於藍，陳其邁獲得逾九成民進黨支持者力挺，在中立選民也略勝一籌，四成八領先柯志恩的一成二；即便是國民黨支持者中，也有二成二挺陳，擁柯者不到七成。

從地區來看，合併前的高雄縣地區，陳其邁以五成五支持度領先柯志恩的一成五；原高雄市地區，柯志恩的支持度略升為二成一，但和陳其邁的五成三支持度仍有相當差距。

陳其邁不僅支持度高，勝選聲勢也強。看好陳其邁順利連任者超過七成，僅4%認為柯志恩較有當選希望，二成五無法判斷。

調查也發現，陳其邁施政表現獲得六成三高 雄選民肯定，僅一成七不滿意，二成無意見。分析顯示，滿意陳其邁施政的選民，七成六挺陳，百分之八擁柯；不滿意陳其邁施政的選民，則有六成三挺柯，一成二擁陳。

不過，高雄選民的選舉效能感不高，六成五選民認為年底縣市長選舉結果完全不會影響生活，僅一成九覺得有一些影響，9%認為影響很大。

這次調查於7月29日至31日晚間成功訪問1088位高雄成年民眾，167人拒訪；在95%信心水準下，抽樣誤差為正負三個百分點。