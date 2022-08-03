七夕情人節談最浪漫的事 蔣萬安：單膝下脆求婚

由於今天是七夕情人節，2人都被問到曾交過幾個女朋友？蔣萬安說「我心中現在只有我太太」，陳時中回「我只記得我太太」。(記者鍾維軒／攝影)

台北市長參選人陳時中 、蔣萬安2人每天勤跑活動，今早還出席同場活動。4日正逢七夕情人節，蔣萬安表示，會找時間吃頓晚餐或宵夜，雖然魔羯座不是很浪漫，但節日該表現浪漫不會缺席；陳時中則說「被提醒後倒是要想一下」，但自己還是要學習浪漫，夫妻才會長長久久。

由於今天是七夕情人節，2人都被問到曾交過幾個女朋友？蔣萬安說「我心中現在只有我太太」，陳時中回「我只記得我太太」。

媒體關心2位參選人有無特別規畫。蔣萬安說，今天會好好跟太太找時間，也許吃頓晚餐，或是回去吃宵夜，「我們很喜歡去景美夜市，因為就在附近，所以那是我們滿滿大學的回憶」。

蔣萬安還提到，自己做過最浪漫的事情就是求婚的時候，當時特別選在旋轉餐廳內，單膝下跪送上戒指，還說「我是魔羯座，我承認我不是非常浪漫，但是情人節、生日需要表現浪漫的時候也不會缺席」。

陳時中說，這段時間從防疫 到選舉，對老婆很難有浪漫的事，希望當選市長後，能對太太更浪漫一些，目前確實是很忙。

被問到要如何過節時，陳時中說「你提醒這個我倒是要想一下」，並表示自己還是要學習浪漫，夫妻要會浪漫才會維持長長久久，這很必要的。