林智堅論文藍又發現疑點 賀德芬：勿用包裝掩蓋真相

國民黨 立院黨團昨天針對林智堅台大國發所論文提出諸多疑點。立委費鴻泰指出，林智堅團隊今年7月公布的論文與2017年1月版本對照，除頁碼編號不一樣，中英文摘要各多一、兩行字，英文題目也有些不同；立委洪孟楷指出，林智堅論文摘要下方提到關鍵字「太陽花學運」，但摘要內容裡卻沒提到，原來出現在余正煌論文裡。

國民黨團總召曾銘宗說，摘要士論文寫完之後所有內容的精華，對照林、余兩人摘要，假如沒抄襲，為何後畢業的林智堅，會有高達七成相似度和余正煌的摘要一樣？這部分林智堅講不清楚、國安局長講三次也講不清楚。曾銘宗說，全球在關注波洛西 要不要訪台、台海緊張，國安海局長忙著收論文爛攤子，這樣的國安局長適格嗎？過去國安局長不涉入政治領域，台灣的國安交給這樣的局長，國人放心嗎？

洪孟楷說，陳明通前天說是修改林智堅論文提供余正煌參考，但林智堅在論文參考文獻提到余正煌論文，陳明通卻說沒告訴林智堅，不覺得很奇怪？林智堅和余正煌論文裡面有高度重疊，傻傻看了余的論文寫出自己的版本卻和余的內容雷同，到底誰抄誰？

台大名譽教授賀德芬昨參與國民黨智庫「解剖林智堅論文門」直播時說，該事件要強調誠信、重視真相，不是企圖用「包裝」方式刻意掩蓋真相、以虛假聲勢模糊焦點，台大必須維護聲譽負起全責，公開調查結果並接受全民檢驗。

賀德芬感嘆，台灣高等教育 及學術界怎麼會淪落至此？她說，不同的研究者針對同樣原始資料可能會做出不同研究結果，「並非是交付原始調查資料後，他人的研究結果就屬於交付原始資料者。」呼籲台大必須就自身生命延續與聲譽維護的角度負起全責，堅守學術立場，秉持公開、公正學術標準來審查，不被外界打亂，將調查結果對社會完全公開，接受全民檢驗。

國民黨桃園市長參選人張善政表示，陳明通應該光明磊落去台大說明，說清楚就沒這些紛擾。這次選舉是發揮價值觀關鍵，學校老師都教小孩作業不要抄襲，如果投給某某人「對小孩子就沒有交代」，就糟糕了。學者出身的國民黨高雄市長參選人柯志恩說，陳、林說法令人匪夷所思，超乎一般人「三觀」，陳明通為民進黨豁出去，但涉及師生倫理問題「有什麼老師會做這樣的事」？

國民黨台北市前議員羅智強則質疑，林智堅既然早已看過余正煌論文，為何看到自己論文被抄卻不擔心？有教授會跟「學生的助理」討論論文嗎？有教授會把甲學生的論文草稿給不是自己指導的乙學生參考嗎？大家用膝蓋想也知道到底是學生抄市長，還是市長抄學生。