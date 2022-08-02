「向原民致敬」 蔡英文被嗆騙子、還土地

蔡英文總統1日在行政院長蘇貞昌陪同下出席原權論壇開幕式，抵達時遭原住民嗆「騙子、還我土地」（圖）。(記者蘇健忠／攝影)

昨天是原住民 族日，也是國家人權委員會成立兩周年的日子。原民會與國家人權委員會共同於台北圓山大飯店舉辦「原住民族原權論壇」。蔡英文 總統致詞表示，期待每年的8月1日不只是原住民族自己的日子，而是屬於所有台灣人的原住民族日，大家一起向原住民族致敬和學習；她並期許人權委員會持續提出評估意見和調查報告，促進台灣社會對原權的理解。

行政院長蘇貞昌與國家人權委員會主委陳菊皆出席開幕式。但蔡總統在蘇貞昌陪同下步入圓山大飯店時，有五、六名原民高舉牌子「騙子」、「還土地」嗆聲，要求蔡英文歸還原住民權益和土地。在隨扈的人牆保護之下，蔡總統僅回頭往抗議者的方向看了一下。

原民會主委夷將．拔路兒表示，8月1日是原住民族日，是憲法將山胞稱呼正名為原住民的日子。自1984年開始，經長達十年的訴求與抗爭，終於在1994年第三次修憲，將憲法中具有歧視 及同化意涵的山胞稱呼正名為原住民，並且在1997年第四次修憲，再將具有民族集體權意涵的原住民族稱呼納入憲法增修條文。

陳菊表示，20多年前有幸參與原民正名運動，今年下半年人權會會進一步跟人權團體合作，結合各大專院校推動原住民人權教育。

蘇貞昌表示，原住民是這塊土地的主人，卻因外來強權的壓迫，權利遭剝削，感謝勇敢的原住民朋友一起奮鬥衝破戒嚴、打開民主大門。