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黑白集／國安大計擺一旁？國安局長一心為林智堅而忙

黑白集
國安局長陳明通（右）一心為林智堅(左)而忙，還有時間思考國安大計嗎。(本報資料照片)
國安局長陳明通（右）一心為林智堅(左)而忙，還有時間思考國安大計嗎。(本報資料照片)

林智堅論文抄襲案越辯漏洞越多，他的台大國發所指導教授陳明通也忙得不可開交。陳明通這些天連發三篇長文，計超過萬言；民眾若不細究，還以為陳明通的正職仍是「台大國發所教授」。

陳明通的現職是國家安全局局長。國安局長是國家情報工作的大主管，又要負責國家戰略研析，更要負責元首的安全維護工作，可謂「位高權重事情多」。陳明通日理萬機，竟還有餘裕想方設法幫林智堅發長文辯解，這個指導教授也太鞠躬盡瘁了。

陳明通「挺堅」，不只單純發聲明。每次發完聲明，林智堅總是緊接著舉行記者會，記者會內容則與聲明內容互相呼應。兩人都拒絕出席台大學術倫理審定會，林智堅交給審定會的答辯，更有一半以上出自陳明通的聲明內容。師徒套招、串供，花費的時間應遠超過文稿撰寫。

再看，論文議題延燒時，正是美國眾院議長波洛西訪台暗潮洶湧之際，美中台軍事神經緊繃，而陳明通在幹嘛？當阿通師第三度為論文案振筆疾書時，恐恰是拜習「137分鐘通電」的同時。陳明通一心為林智堅而忙，還有時間思考國安大計嗎？

換個角度看，論文案衝擊民進黨選情，也撼動蔡政府政權。對蔡總統而言，陳明通或許仍是在執行「國安任務」；只不過，這任務內容和民眾的認知大相逕庭罷了。

眾院 波洛西 民進黨

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