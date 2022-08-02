轟陳明通狼狽為「堅」 王鴻薇向教部檢舉違學術倫理

台北市議員王鴻薇1日舉行記者會表示，將向教育部檢舉民進黨桃園市長參選人林智堅的指導教授陳明通違反學術倫理。(記者許正宏／攝影)

民進黨 桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，指導教授、現任國安局長陳明通多次為其發聲辯護。台北市議員王鴻薇昨天批評陳明通挺林智堅是狼狽為「堅」，根本是自證有罪，她要向教育部 、台大檢舉陳明通違反學術倫理，最嚴重的情形會導致台大國發所停招、減招或禁止該系所教育部的獎補助款。

教育部昨天傍晚表示，尚未收到王鴻薇的檢舉信函，收到後會做適法處理；台大校方表示，沒有回應。

王鴻薇昨與德益法律事務所主管律師柯晨晧舉行記者會。王鴻薇表示，自林智堅涉及論文抄襲以來，陳明通已發表三次聲明，每次聲明都配合林智堅開記者會，兩人口徑一致就是為替涉嫌抄襲找藉口和脫罪。

王鴻薇說，陳明通說是在林智堅不知情狀況下，將林智堅的論文拿給余正煌使用，這就是最強而有力的證據說明陳明通「自證有罪」，按照這個「劇本」，當然嚴重違反學術倫理，因為指導教授、口試委員豈能把學生還未發表的論文拿給另一個學生使用，嚴重違反學術倫理。

王鴻薇指出，既然林智堅跟陳明通兩人都不願到台大說明，她將根據「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，以信函向教育部具名檢舉，以電子郵件向台大檢舉陳明通違反學術倫理。

「專科以上學校學術倫理案件處理原則」主要是教育部為處理違反學術倫理案件及協助專科以上學校建立學術自律機制所訂定，適用於專科以上學校學生及教師之學術倫理案件，其中援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處、註明出處不當情節重大者，均以抄襲論，屬於違反學術倫理行為。而指導教授對其指導學生所發表之學位論文，有違反學術倫理狀況時，指導教授應負監督不周責任。