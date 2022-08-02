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陳時中：林智堅是盟友 蔣萬安問：敢不敢「拔智齒」

台灣新聞組╱台北2日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）認為林智堅已是民進黨的「智齒」，質問陳時中要不要「拔智齒」。(記者曾原信／攝影)
國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）認為林智堅已是民進黨的「智齒」，質問陳時中要不要「拔智齒」。(記者曾原信／攝影)

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，恐衝擊民進黨北北基桃竹選情，國民黨台北市長參選人蔣萬安連續兩天喊話民進黨台北市長參選人陳時中，應清楚告訴市民對林智堅論文涉及抄襲的態度是什麼。陳時中回應，他跟林智堅仍然是盟友。蔣萬安質問陳時中身為牙科醫師，敢不敢「拔智齒」。

本報系聯合報報導，陳時中昨天表示，學術倫理要交由專業認定，他跟林智堅仍是盟友，至於會不會幫林站台要看時間，但現在時間有點緊，有機會可以。媒體問會不會心疼林，他沒回應就快速離去。

蔣萬安昨天拜會松山區松基里里鄰長們，爭取在地支持。針對陳時中表示林志堅是「盟友」，蔣萬安質疑陳時中身為牙科醫師，敢不敢「拔智齒」。蔣萬安認為，林智堅如今已是民進黨的「發炎的智齒」，但陳時中卻還是不願意正面表態，還稱其為「盟友」，因而以拔智齒為比喻，要陳時中表態。

針對民調蔣萬安也表示，對於選情以及台北市民的判斷都有信心，有獲勝的自信。

另一名台北市長參選人蘇煥智昨天也說，「現在的民進黨已經沉淪無底線」，認為傾全黨之力，論文爭議就可以撐過去，「用這種方式挑戰社會的基本價值」。前立委沈富雄同日也在臉書重批「阿通師」大膽妄為，要台大解聘、內閣解職。

另據台北中國時報報導，蔣萬安日前強調，抄襲是誠信、道德問題，因為台大就在台北巿，有非常多學生、教授及家長都是台北人，想了解未來想當市長的陳時中態度。

此外，林智堅競選總幹事、立委鄭運鵬昨強調，余正煌的論文一開始就感謝林智堅提供的資料，因為他畢業在前，所以林智堅寫結論時也知道已畢業的余是用自己選舉的資料做論文，所以才會在後面加註，這段時間林智堅承受斷章取義、捕風追影、惡意的扭曲，雖然無奈也只能接受。

據報導，媒體追問黨內定調是由陳明通救這一局？鄭運鵬否認表示「尊重老師，跟民進黨沒關係」。

鄭運鵬說，桃園對藍綠都是關鍵一役，民進黨要延續鄭文燦政績，國民黨則希望拿回政權，林智堅辭職新竹市長到桃園一個半月來，明顯感受到選舉張力，國民黨也無所不用其極「全黨打一人」。

民進黨台北市長參選人陳時中1日前往世貿一館參觀漫畫博覽會，並在簽名板上簽上名字，...
民進黨台北市長參選人陳時中1日前往世貿一館參觀漫畫博覽會，並在簽名板上簽上名字，他表示和林智堅仍是盟友。(記者曾原信／攝影)

陳時中 民進黨 國民黨

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