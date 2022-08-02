陳時中：林智堅是盟友 蔣萬安問：敢不敢「拔智齒」

國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）認為林智堅已是民進黨的「智齒」，質問陳時中要不要「拔智齒」。(記者曾原信／攝影)

民進黨 桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，恐衝擊民進黨北北基桃竹選情，國民黨 台北市長參選人蔣萬安連續兩天喊話民進黨台北市長參選人陳時中 ，應清楚告訴市民對林智堅論文涉及抄襲的態度是什麼。陳時中回應，他跟林智堅仍然是盟友。蔣萬安質問陳時中身為牙科醫師，敢不敢「拔智齒」。

本報系聯合報報導，陳時中昨天表示，學術倫理要交由專業認定，他跟林智堅仍是盟友，至於會不會幫林站台要看時間，但現在時間有點緊，有機會可以。媒體問會不會心疼林，他沒回應就快速離去。

蔣萬安昨天拜會松山區松基里里鄰長們，爭取在地支持。針對陳時中表示林志堅是「盟友」，蔣萬安質疑陳時中身為牙科醫師，敢不敢「拔智齒」。蔣萬安認為，林智堅如今已是民進黨的「發炎的智齒」，但陳時中卻還是不願意正面表態，還稱其為「盟友」，因而以拔智齒為比喻，要陳時中表態。

針對民調蔣萬安也表示，對於選情以及台北市民的判斷都有信心，有獲勝的自信。

另一名台北市長參選人蘇煥智昨天也說，「現在的民進黨已經沉淪無底線」，認為傾全黨之力，論文爭議就可以撐過去，「用這種方式挑戰社會的基本價值」。前立委沈富雄同日也在臉書重批「阿通師」大膽妄為，要台大解聘、內閣解職。

另據台北中國時報報導，蔣萬安日前強調，抄襲是誠信、道德問題，因為台大就在台北巿，有非常多學生、教授及家長都是台北人，想了解未來想當市長的陳時中態度。

此外，林智堅競選總幹事、立委鄭運鵬昨強調，余正煌的論文一開始就感謝林智堅提供的資料，因為他畢業在前，所以林智堅寫結論時也知道已畢業的余是用自己選舉的資料做論文，所以才會在後面加註，這段時間林智堅承受斷章取義、捕風追影、惡意的扭曲，雖然無奈也只能接受。

據報導，媒體追問黨內定調是由陳明通救這一局？鄭運鵬否認表示「尊重老師，跟民進黨沒關係」。

鄭運鵬說，桃園對藍綠都是關鍵一役，民進黨要延續鄭文燦政績，國民黨則希望拿回政權，林智堅辭職新竹市長到桃園一個半月來，明顯感受到選舉張力，國民黨也無所不用其極「全黨打一人」。