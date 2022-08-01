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北市長選情民調 蔣萬安28% 陳時中26% 黃珊珊25% 3人不分高下

台灣新聞組／台北1日電
國民黨籍台北市長參選人蔣萬安。（本報資料照片）
國民黨籍台北市長參選人蔣萬安。（本報資料照片）

年底台北市長選戰，藍綠陣營分別由立委蔣萬安和衛福部前部長陳時中出馬，對上現任市長柯文哲力挺的副市長黃珊珊。本報系聯合報最新選情調查發現，蔣萬安獲二成八選民支持，二成六青睞陳時中，二成五屬意黃珊珊。不過，三成二選民看好陳時中贏面較大，聲勢高於蔣萬安的二成六及黃珊珊的一成五。

台北市副市長黃珊珊。（記者黃義書／攝影）
台北市副市長黃珊珊。（記者黃義書／攝影）

本報系民調顯示台北市三強鼎立，三方勢均力敵，選情緊繃。如果明天投票，蔣萬安獲二成八選民支持，二成六挺陳時中，二成五擁黃珊珊，三人支持度不分高下，差距在抽樣誤差範圍內；另有二成一選民意向未定，將是左右選情關鍵。

民進黨台北市長參選人陳時中。（本報資料照片）
民進黨台北市長參選人陳時中。（本報資料照片）

交叉分析發現，蔣萬安在女性選民中以二成八支持度微幅超前陳時中和黃珊珊二到五個百分點，男性選民中黃珊珊和蔣萬安分獲二成九及二成八支持，二成六屬意陳時中。

從年齡差異來看，蔣萬安在60歲以上選民較占優勢，以三成四支持度領先陳時中及黃珊珊至少八個百分點；40歲以下選民較青睞黃珊珊，以三成五支持度超前陳時中及蔣萬安八個百分點以上；40至59歲選民中，三成二挺蔣，二成九擁黃，雙方旗鼓相當，陳時中則落後約四到七個百分點。

政黨傾向方面，蔣萬安獲七成三藍營選民力挺，陳時中獲六成九綠營選民擁護，兩人在鞏固政黨基本盤的實力相當。黃珊珊分別瓜分一成四藍營選票和一成八綠營選票，對藍綠雙方選情都有衝擊；此外，黃珊珊在中立選民中也略勝一籌，獲得二成六支持，高於蔣萬安和陳時中的二成。

台北市長最新選情 資料來源／聯合報系民意調查中心
台北市長最新選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

三人支持率雖不分軒輊，但勝選呼聲卻有明顯差異。三成二選民看好陳時中會勝出，聲勢高於蔣萬安的二成六及黃珊珊的一成五。其中，陳時中支持者有八成看好陳能勝選，蔣萬安支持者有六成七相信蔣會贏，黃珊珊支持者看好黃勝選者不到五成，投票時是否會有棄保效應仍待觀察。

調查發現，對柯文哲施政表現，北市選民評價分歧，四成七滿意，四成二不滿意，一成無意見。分析顯示，滿意柯文哲施政選民，四成挺黃，二成九擁蔣，一成四選陳；不滿意柯施政選民則有四成三挺陳，三成擁蔣，一成三選黃。

北市選情緊繃，選民政治效能感也相對較高。有一成四選民認為年底縣市長選舉結果對生活影響很大，二成六認為會有一些影響，五成四覺得不會影響。

陳時中 柯文哲 投票

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