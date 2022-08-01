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爭取北市選民支持 蔣萬安、陳時中、黃珊珊各有招數

台灣新聞組／台北1日電
台北市長選情緊繃，誰能入主台北市政府競爭激烈。（本報資料照片）
台北市長選情緊繃，誰能入主台北市政府競爭激烈。（本報資料照片）

根據本報系聯合報民調，台北市長選戰在目前「三腳督」戰局中，國民黨參選人蔣萬安獲二成八選民支持，支持度暫居第一，但僅微幅領先；民進黨參選人陳時中以二成六居次，北市副市長黃珊珊獲二成五第三。蔣萬安競辦表示，民調起伏僅作參考，傾聽民意是爭取支持不二法門。陳時中團隊總幹事吳思瑤說，陳雖是新手，「但一上路就上手」。

黃珊珊辦公室表示，黃尚未正式宣布參選，選戰還沒有正式開打；目前黃認真做好該做的事，就是台北市長的最好準備。

蔣萬安競選總部發言人黃子哲表示，蔣萬安支持度和看好度有落差，可能是選民認為在北市三腳督情勢中，陳時中會是漁翁得利者，也可能是選民不敢小覷民進黨動用黨政資源為陳時中輔選的能力；至於黃珊珊的看好度和支持度落差最大，應是代表黃選票流動機率最大，蔣萬安會依照既定步調，持續爭取更多市民信任。

雖然蔣萬安支持度領先，但根據本報系民調，三成二選民看好陳時中、高於蔣萬安的二成六及黃珊珊的一成五。吳思瑤表示，儘管陳時中起跑比較晚，但起跑後快速就位，不管是團隊組建、政策討論、城市願景規畫等，都已做好準備；陸戰部分，逐步進行26場見面會，再次印證他有基層號召力。

民眾黨台北市黨部主委林國成認為，目前陳時中看好度第一，主要還是因爲民進黨資源多、最會選舉，但三成多應該就是民進黨在台北市的天花板；至於蔣萬安最早宣布參選，民調卻無法拉開陳時中、黃珊珊，很大包袱還是在於國民黨內部不團結，加上競選團隊成員爭議多。

陳時中 民調 民進黨

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