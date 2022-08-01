觀察站／中間、淺藍、淺綠 北市長選舉三腳督決勝關鍵

此次台北市長選舉，黃珊珊（左起）、蔣萬安、陳時中民調勢均力敵，中間和淺藍、淺綠選民，將是決定這場選舉勝負的關鍵。（本報資料照片）

北市選民結構向來藍大於綠，柯文哲 白色力量崛起後，中間選民增加。今年北市長選舉「三腳督」，親民黨籍黃珊珊雖以無黨參選，卻可能吸走藍營票源，也讓民進黨視這場首都之役是24年來最有機會的一次。蔣萬安目前民調 微幅領先，後有追兵；陳時中 看好度超車，但過了蜜月期，才可看出是氣勢十足或虛張聲勢。

台北市長選戰拉鋸，參選人不能容許一丁點失誤，中間和淺藍、淺綠選民，將是決定這場選舉勝負的關鍵。

回顧1994年台北市選舉，當年「三腳督」，新黨趙少康以42萬4000多票拿下30.17%；國民黨黃大洲36萬4000多票，得票率25.89%；最後是由民進黨陳水扁以61萬5000多票拿下43.67%得票率當選。民進黨這次從立委、議員全員動起來，要以總統規格打這場首都之戰，就是希望重演當年局面。

距離年底選戰已不到四個月，目前蔣、陳、黃三人民調支持度呈現膠著，最值得觀察的「看好度」中，民調第二的陳時中以三成二領先，接下來三個多月，若蔣萬安持續走佛系打法、缺乏亮點，恐難奪回失陷在柯文哲手中八年的台北市。

最近這兩波內湖交通、雙城論壇攻勢，陳時中訴求「換人做，會更好」，甚至說出「雙城論壇花95萬元台幣太浪費」，被蔣萬安對比高端疫苗、快篩浪費是「億來億去」，雙方攻防已見火花。

據了解，目前陳時中陣營盤算，只要固守綠營在台北市三成多基本盤，加上打柯、邊緣化蔣萬安，讓黃珊珊支持度維持在10%至20%，就可在這場三腳督坐收漁翁之利。但從目前民調來看，黃珊珊支持者中，淺綠超越淺藍，陳看好度能否化為選票，還得看政策牛肉。

倒是黃珊珊，雖緊咬蔣萬安、陳時中，但看好度不到二成，最大隱憂恐還是棄保能否發酵，畢竟，台灣選民經常因擔心討厭對象當選而投給更有機會的候選人。另外，有四成多市民不滿柯文哲施政，柯政績好壞，都會轉嫁黃珊珊，除了承受好的資源，也必扛起壞的包袱。

至於前幾天才宣布投入選戰的前台南縣長蘇煥智，以及林智堅論文門審定結果9月出爐，會不會有後續外溢效應，都是值得觀察的變數。