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黑白集／林智堅自曝論文「代筆者」 神仙也難救

黑白集
徐巧芯臉書質疑林智堅論文證據，「請智堅自我發揮一下」。（取材自林智堅臉書）
徐巧芯臉書質疑林智堅論文證據，「請智堅自我發揮一下」。（取材自林智堅臉書）

林智堅的論文抄襲已百口莫辯，沒想到，他交給台大的說明文件還露餡，顯然有他人代筆。在其「研究計畫書草稿」第一章，「問題意識」部分寫得洋洋灑灑，「研究緣起」部分竟然空白，留白處寫著「請智堅自我發揮一下」。這下，他跳到黃河也洗不清了。

要自證清白的文件，卻看不到林智堅本人努力的痕跡，只見「代筆者」禮貌的留言。在這樣的關鍵時刻，林智堅還不經意掀自己的底，隨便到這個地步，簡直是神仙也難救了。有趣的是，誰會喊他「智堅」？若是部屬，應尊稱他「林市長」；若是平輩，應稱「智堅兄」。會親切地呼喚「智堅」的人，難道是其指導教授陳明通？

林智堅從政以來一路貴人，每次關卡都能逢凶化吉。老闆柯建銘的慧眼栽培，蔡英文總統的不次拔擢，鄭文燦在交棒之戰盡心輔選，恩師陳明通更賣力幫他打造「台大國發所碩士」的桂冠。但貴人再多，當林智堅頻頻誤投自爆，談什麼清白都太奢侈。

林智堅2015年的研究大綱封面，還被揪出英文姓氏竟是WANG，名稱則打著○○。如果說這是台大提供的範例，為何論文標題和林智堅的中文姓名俱在，唯獨英文姓名不詳？莫非，這也是代筆人留下的痕跡？

網民譏諷，難怪林智堅堅稱沒抄襲，因為論文全是他人捉刀，抄襲絕非他親手所為。

林智堅競選辦公室回應指控純屬造謠與抹黑，並附上郵件截圖證明。（圖：林智堅競選辦公...
林智堅競選辦公室回應指控純屬造謠與抹黑，並附上郵件截圖證明。（圖：林智堅競選辦公室提供）

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