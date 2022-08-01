再發聲明 陳明通：先修林智堅論文 再給余正煌參考

國安局長陳明通（右）7月31日再發聲明，強調是他「先修正」林智堅（左）論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。（本報資料照片）

針對民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文案，其指導教授、現任國安局長陳明通昨天再次發出近2000字聲明，強調是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌參考。對此，余正煌律師張祐齊昨天說「陳明通說的不是事實」，完全沒這回事，余的論文全都是自己寫的，為避免流於口水戰，會考慮以司法途徑解決。

對於陳明通的聲明，中廣董事長趙少康 諷刺表示，陳明通在國安局花了25天才想到這招，國家安全交給此人真是可怕；林智堅則強調自己是在不知情情況下，由陳明通把他的2月1日研究設計初稿交給余正煌，「很無奈，好心被雷親」。

陳明通指出，雖然余正煌畢業時間早於林智堅，但事實是，先有屬於林智堅2014年選舉的民調 資料和論文寫作，才有余正煌的論文寫作；兩人的論文文字會有雷同，是因為他先修正林智堅的論文相關部分後，再交給剛換論文題目、且修業年限只剩一學期的余正煌做參考；但余並不清楚這些文字的來源屬於林智堅。

林智堅昨天由桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬陪同舉行記者會，再度強調絕無抄襲，陳明通的聲明「終於水落石出還我清白。」林智堅說，在一次Meeting中，陳明通告知有位學生快畢業，論文來不及完成，希望用他2014年選舉民調作為該名學生論文研究，他所理解的是陳希望他提供民調資料給余正煌，他口頭答應，不知老師把自己研究初稿給余。

余正煌律師張祐齊則表示，每提一個就要去回應，已經不勝其擾，對方有一大堆團隊、還有整黨力量可以應付，但他們沒有，考慮要提告，但要告什麼還要評估，同時會將相關資料交給台大學術倫理審定會。

中廣董事長趙少康在自己臉書發文諷刺，陳明通說林智堅先寫好論文，陳明通改過後交給余正煌，余正煌不知道真相，所以用作自己的論文，陳明通真是「用心良苦」，在國安局費了近一個月才出此下策，想到這招，國家安全交給此人真是可怕，「我真是為我們的國家安全感到擔憂」。

國民黨 立院黨團也抨擊，陳明通連三次為執政黨參選人的論文疑雲帶風向，有失分寸；國民黨立委賴士葆說，陳明通講一堆還是在捍衛「小英男孩」，堂堂國安局長，為了保官位硬拗幫林智堅背書，實在非常不堪。