量產論文？學者：陳明通自證己罪 曾志朗：就是抄襲

國安局長陳明通。（本報資料照片）

國安局長陳明通昨指稱，是他將林智堅修正後的論文寫作給余正煌參考，才會出現文字雷同的狀況。中研院院士曾志朗直斥這是「胡說八道」，全世界關於論文抄襲的標準都一樣，是看論文內容的雷同度有多高；也有學者表示，陳的說法不但未能替余、林解套，還自證己罪，台大應先調查陳是否違反學術倫理。

陳明通指出，林、余兩人的論文問題意識、研究對象與結論都不同，各有其研究發現與價值，稱不上誰抄誰。對此說法，回歸學術如何認定？身為亞洲及環太平洋地區研究誠信委員會執行委員的曾志朗說，抄襲的標準，只會認定兩篇論文內容的重複度有多高、文字有多少雷同，至於結論有什麼開創性，「那是你講的」，跟是否構成抄襲無關。

曾志朗說，該委員會只針對已登錄在案的A和B論文做客觀比對，文字雷同度若高到不可能是隨機的錯誤，「那就一定是抄襲」，較晚發表的B作者就會被判定是研究行為不端。至於事後的解釋，「因為那是事後處理的問題，和是否抄襲的客觀判定是不相干的」。

中研院院士陳培哲認為，陳明通作法是「不正確的研究指導方式」，因研究最重要的是原創性，以及對於同儕學術成果的尊重。他更直言，此事件「指導老師的責任最大」，根本解決之道是淘汰不適任的大學教師。

另據台北中國時報報導，文化大學大傳系主任王翔郁指出，學術實務上不能有兩本論文這麼高度相近，又未適當引用及註明出處，陳明通未回答此事爭議，反而意圖模糊焦點，這救不了他的學生；王翔郁還說，陳明通坦承拿林的資料給余，簡直是自證己罪，讓人懷疑他有個公共模版，外界可以合理懷疑他在量產論文，涉嫌違反學術倫理，台大應調查。