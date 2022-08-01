新聞評論／全球關注波洛西 台國安局長忙「救林智堅」

國安局長陳明通。（本報資料照片）

美國眾院 議長波洛西 啟動亞洲行，是否來台訪問，牽動美中台敏感神經，台海緊張情勢急劇升高。但當波洛西亞洲行引發全球關注之際，國安局長陳明通不是在研析國安局勢、因應可能危機，竟是急著為民進黨 桃園市長參選人林智堅的論文爭議大發聲明，幫忙擦屁股。

林智堅論文風波，在第一時間未能清楚說明，不但沒止血，反而增加更多質疑，延燒迄今。作為林智堅台大國發所碩士論文指導教授，陳明通到7月31日為止，已是第三次發表聲明，且發文動輒數千字，洋洋灑灑，也足見他對門生的厚愛。

但陳明通除了國安局長的公職身分，另一身分還是台大國發所的兼任教授，作為台大教職，且是最關鍵的林智堅指導教授與關係人余正煌的口試委員，卻不出席台大針對林智堅論文爭議召開的學倫審定會，而是選擇透過具官媒性質的中央社等發布聲明，形同「庭外陳述」，已是對學倫體制的挑戰與否定。

林智堅不出席台大學倫審定會，雖然已遭審定會駁回，至少舉出台大社科院長蘇宏達有應迴避事由，但陳明通不出席，卻說不出個所以然，且屢次發表聲明之後，林智堅陣營再配合演出，兩人一搭一唱，難怪被質疑「帶風向」，甚至挨轟有「共犯串供」之嫌。

姑不論陳明通的聲明片面有利林智堅，已遭余正煌的律師直斥「不是事實」，後續考慮以司法途徑解決。此事回歸學術討論，陳明通的聲明縱使屬實，也呈現其指導論文的特殊方式，既讓陳培哲等中研院院士大批「不正確的研究指導方式」、「胡說八道」，更令人質疑，莫非這已是「阿通師」指導論文的「通病」？

陳明通在林智堅論文案中的表現，已重傷自己的學術地位，如今連是否適格學者身分，都受挑戰；更嚴重的是，他現在還高居國安局長重要角色，但不積極研析波洛西來台牽動的國安危機，反而配合民進黨「全黨救智堅」，這樣的國安局長是否適任，社會也有公評。