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檢討球場說成「政治攻訐」 內政部次長挨批護航林智堅

記者鄭媁、李承穎／台北1日電
內政部次長陳宗彥。（本報資料照片）
內政部次長陳宗彥。（本報資料照片）

新竹市棒球場安全缺失掀起風波，內政部次長陳宗彥昨天表示，做得不夠好，被檢討、批評也是應當，但把體育發展當作政治砲火，真的大可不必。

不過，此話一出仍引發在野立委批評，不思檢討反省，還企圖轉移焦點，護航意味太濃厚。

陳宗彥表示，這幾年國家對於運動賽事的投資逐年增加，效益確實比以前好，但改不夠快、做不夠扎實，這點不必迴避，也不需粉飾；台灣要走向運動已開發國家，硬體設備要足夠，訓練與支持制度要友善，各單項協會要改革和透明化、發展項目要精進，先不論選手培訓要挹注的時間與經費，單單場地維護管理，就是一大學問。

陳宗彥說，台灣要走的路還很長，一座不夠好、缺點很多的球場，現在變成政治攻訐的利器，然而，當政治人物得逞後，台灣的球場問題就解決了嗎？把責任都歸結到特定人身上後，體壇的發展困境就消失不見了嗎？沒這麼簡單吧。

國民黨立委李貴敏質疑，陳宗彥護航前，難道沒注意到幾天前，民進黨政要傾全力背書還沒有驗收完成、且造成多位選手受傷的劣質球場嗎？林智堅與新竹市府落漆的施政品質，現在竟要民眾噤聲、不准批評？失職和護航的官員、民代説得輕鬆，但受傷球員職業生涯中斷或終結，「你們負擔的起嗎？」

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿說，一個內政部次長跳出來要為林智堅脫身，就是一種政治語言，過去陳宗彥有這麼關心過嗎？護航意味太濃厚了，現在已是全黨在救林智堅，各路人馬都出來緩頰、打圓場。

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