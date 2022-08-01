鄭文燦替林智堅論文背書 藍綠解讀：他把前途與林綁在一起

桃園市長鄭文燦（中）與民進黨桃園市長參選人林智堅（左）咬耳朵，似在指導論文門對策，林也嚴肅受教。(記者曾增勳／攝影)

下屆桃園市長選舉，現任市長鄭文燦近日又開始帶民進黨 參選人林智堅到處出席公開活動，昨天甚至陪同召開記者會回應論文門爭議幫忙解釋。市府強調「行程正常安排」，未刻意和特定參選人同台；但藍綠人士解讀，「鄭文燦已把前途與林智堅綁在一起」。

國民黨 桃園市議員黃敬平認為，林智堅參選桃園市長是蔡英文 的意志展現，黨內無人敢反對，鄭文燦須全力輔選，即使林的爭議再大，也得孤注一擲all in，不是全贏就是全輸，林贏，鄭就是前途可期的功臣，反之，鄭也沒有選擇的餘地

民進黨桃園市議員楊家俍說，鄭文燦長期受黨栽培，輔選黨徵召提名人一定赴湯蹈火，完成任務，黨中央徵召林智堅也一定經過鄭的同意，桃園市長能否順利交棒，對鄭的未來政治發展一定有正、有負的影響，順利交棒將是8年政績圓滿總結。

藍營人士觀察，鄭文燦爆出官邸晚宴逐桌敬酒違反防疫規定、餐費支出和乘坐公務車等行政不中立爭議，轉為低調，兩人一陣子沒同台，但28日蔡英文總統邀兩人到官邸商討選情後，鄭「不演了」，每天和林公開現身，甚至幫忙解釋論文門。

昨天新屋區模範父親表揚，鄭文燦便帶領林智堅進場，公開推薦林接棒市政可無縫接軌，兩人在台下也頻頻交頭接耳；有民眾指出，鄭似在指導論文門對策，林也一臉嚴肅受教。

最近鄭文燦多次強調，林智堅的論文當然是真的，論文形成過程可以攤在陽光下接受檢視，林的論文寫在前，是基本事實。昨天下午民進黨「桃園鐵三角」鄭文燦、林智堅、鄭運鵬也一起開記者會回應論文門。

市府表示，市長仍正常安排市政活動，近期並未針對特定參選人安排行程或刻意同台；市府的公開活動也持續歡迎各黨派參選人參加。綠營則說，市長輔選黨籍參選人符合政黨政治，多位市議員表態不支持「換堅」，市長「挺堅」幫忙解釋論文，當然合理。

不過，林智堅論文門爭議未歇，國民黨主席朱立倫昨批，好多孩子講「以後考試抄同學的」，我們怎麼教育下一代？台北市長柯文哲說，林智堅論文門拗得過，因蔡英文總統有成功先例。