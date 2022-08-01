鄭文燦替林智堅論文背書 藍綠解讀：他把前途與林綁在一起
下屆桃園市長選舉，現任市長鄭文燦近日又開始帶民進黨參選人林智堅到處出席公開活動，昨天甚至陪同召開記者會回應論文門爭議幫忙解釋。市府強調「行程正常安排」，未刻意和特定參選人同台；但藍綠人士解讀，「鄭文燦已把前途與林智堅綁在一起」。
國民黨桃園市議員黃敬平認為，林智堅參選桃園市長是蔡英文的意志展現，黨內無人敢反對，鄭文燦須全力輔選，即使林的爭議再大，也得孤注一擲all in，不是全贏就是全輸，林贏，鄭就是前途可期的功臣，反之，鄭也沒有選擇的餘地
民進黨桃園市議員楊家俍說，鄭文燦長期受黨栽培，輔選黨徵召提名人一定赴湯蹈火，完成任務，黨中央徵召林智堅也一定經過鄭的同意，桃園市長能否順利交棒，對鄭的未來政治發展一定有正、有負的影響，順利交棒將是8年政績圓滿總結。
藍營人士觀察，鄭文燦爆出官邸晚宴逐桌敬酒違反防疫規定、餐費支出和乘坐公務車等行政不中立爭議，轉為低調，兩人一陣子沒同台，但28日蔡英文總統邀兩人到官邸商討選情後，鄭「不演了」，每天和林公開現身，甚至幫忙解釋論文門。
昨天新屋區模範父親表揚，鄭文燦便帶領林智堅進場，公開推薦林接棒市政可無縫接軌，兩人在台下也頻頻交頭接耳；有民眾指出，鄭似在指導論文門對策，林也一臉嚴肅受教。
最近鄭文燦多次強調，林智堅的論文當然是真的，論文形成過程可以攤在陽光下接受檢視，林的論文寫在前，是基本事實。昨天下午民進黨「桃園鐵三角」鄭文燦、林智堅、鄭運鵬也一起開記者會回應論文門。
市府表示，市長仍正常安排市政活動，近期並未針對特定參選人安排行程或刻意同台；市府的公開活動也持續歡迎各黨派參選人參加。綠營則說，市長輔選黨籍參選人符合政黨政治，多位市議員表態不支持「換堅」，市長「挺堅」幫忙解釋論文，當然合理。
不過，林智堅論文門爭議未歇，國民黨主席朱立倫昨批，好多孩子講「以後考試抄同學的」，我們怎麼教育下一代？台北市長柯文哲說，林智堅論文門拗得過，因蔡英文總統有成功先例。
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