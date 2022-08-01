我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：波洛西最快2日晚間到台灣 台方未證實

周渝民夫妻遭「保險詐財」 損失逾114萬美元

鄭文燦替林智堅論文背書 藍綠解讀：他把前途與林綁在一起

台灣新聞組╱1日桃園電
桃園市長鄭文燦（中）與民進黨桃園市長參選人林智堅（左）咬耳朵，似在指導論文門對策，林也嚴肅受教。(記者曾增勳／攝影)
桃園市長鄭文燦（中）與民進黨桃園市長參選人林智堅（左）咬耳朵，似在指導論文門對策，林也嚴肅受教。(記者曾增勳／攝影)

下屆桃園市長選舉，現任市長鄭文燦近日又開始帶民進黨參選人林智堅到處出席公開活動，昨天甚至陪同召開記者會回應論文門爭議幫忙解釋。市府強調「行程正常安排」，未刻意和特定參選人同台；但藍綠人士解讀，「鄭文燦已把前途與林智堅綁在一起」。

國民黨桃園市議員黃敬平認為，林智堅參選桃園市長是蔡英文的意志展現，黨內無人敢反對，鄭文燦須全力輔選，即使林的爭議再大，也得孤注一擲all in，不是全贏就是全輸，林贏，鄭就是前途可期的功臣，反之，鄭也沒有選擇的餘地

民進黨桃園市議員楊家俍說，鄭文燦長期受黨栽培，輔選黨徵召提名人一定赴湯蹈火，完成任務，黨中央徵召林智堅也一定經過鄭的同意，桃園市長能否順利交棒，對鄭的未來政治發展一定有正、有負的影響，順利交棒將是8年政績圓滿總結。

藍營人士觀察，鄭文燦爆出官邸晚宴逐桌敬酒違反防疫規定、餐費支出和乘坐公務車等行政不中立爭議，轉為低調，兩人一陣子沒同台，但28日蔡英文總統邀兩人到官邸商討選情後，鄭「不演了」，每天和林公開現身，甚至幫忙解釋論文門。

昨天新屋區模範父親表揚，鄭文燦便帶領林智堅進場，公開推薦林接棒市政可無縫接軌，兩人在台下也頻頻交頭接耳；有民眾指出，鄭似在指導論文門對策，林也一臉嚴肅受教。

最近鄭文燦多次強調，林智堅的論文當然是真的，論文形成過程可以攤在陽光下接受檢視，林的論文寫在前，是基本事實。昨天下午民進黨「桃園鐵三角」鄭文燦、林智堅、鄭運鵬也一起開記者會回應論文門。

市府表示，市長仍正常安排市政活動，近期並未針對特定參選人安排行程或刻意同台；市府的公開活動也持續歡迎各黨派參選人參加。綠營則說，市長輔選黨籍參選人符合政黨政治，多位市議員表態不支持「換堅」，市長「挺堅」幫忙解釋論文，當然合理。

不過，林智堅論文門爭議未歇，國民黨主席朱立倫昨批，好多孩子講「以後考試抄同學的」，我們怎麼教育下一代？台北市長柯文哲說，林智堅論文門拗得過，因蔡英文總統有成功先例。

蔡英文 民進黨 國民黨

上一則

公共藝術設置代辦衍生亂象 遭質疑有弊端

下一則

檢討球場說成「政治攻訐」 內政部次長挨批護航林智堅

延伸閱讀

台大論文草稿被標註「請智堅自我發揮」 藍批代寫露餡

台大論文草稿被標註「請智堅自我發揮」 藍批代寫露餡
林智堅引發外溢效應 林佳龍、蔡其昌被邊緣化

林智堅引發外溢效應 林佳龍、蔡其昌被邊緣化
林智堅指余正煌兩度致謝 律師：政治動作不隨之起舞

林智堅指余正煌兩度致謝 律師：政治動作不隨之起舞
新聞評論／林智堅「球場門」 蔡英文不髒手邊挺邊切割

新聞評論／林智堅「球場門」 蔡英文不髒手邊挺邊切割

熱門新聞

淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
聯邦眾院議長波洛西傳聞將於8月訪台，台灣對此顯得異常低調。有媒體報導，不論支持或反對波洛西來訪，都會得罪美中任何一方，增加台灣自身風險。(美聯社)

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

2022-07-30 11:54
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文
好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID
警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面

警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面
紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突

紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突
紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家