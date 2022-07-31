國安局長指結論不同不算抄襲 前教長曾志朗：胡說八道

中研院院士曾志朗身為亞洲及環太平洋地區研究誠信委員會執行委員，指出全世界關於論文抄襲的標準都是一樣的，是看論文內容、文字的雷同度有多高。（本報系資料照片）

國安局長陳明通針對林智堅和余正煌的論文爭議發表兩千字聲明，認為余、林兩人沒有誰抄襲誰的問題。中研院院士、教育部 前部長曾志朗認為這是「胡說八道」。身為亞洲及環太平洋地區研究誠信委員會執行委員的他表示，全世界關於論文抄襲的標準都是一樣的，是看論文內容、文字的雷同度有多高？這是用軟體比對就可以抓出的客觀事實。至於事後的解釋，「委員會不會受理」。

陳明通的聲明指出，林、余兩人的論文問題意識、研究對象與結論都不同，各有其研究發現與價值，稱不上誰抄誰。但曾志朗表示，若依亞洲及環太平洋地區研究誠信委員會(（Research Integrity in Asia and the Pacific Rim)對論文抄襲的標準，只會根據兩篇論文內容的雷同度有多高來判定，至於結論有什麼開創性，「那是你講的」，跟是否構成抄襲無關，「論文抄襲看的是內容，不是結論」。

曾志朗表示，若以亞洲及環太平洋地區研究誠信委員會只會針對已經登錄在案的A和B論文做客觀的比對。若文字雷同度高到不可能是隨機的錯誤，「那就一定是抄襲」，較晚發表的B作者就會被判定是研究行為不端。 至於事後的解釋，「委員會不會受理，因為那是事後處理的問題，和是否抄襲的客觀判定是不相干的」。

曾志朗再以智財局的專利權登錄為例，「誰先登錄誰就拿到專利，晚一天登錄就不算。」誰先發表論文，便是拿到這篇論文的原創，「這也是客觀事實」。