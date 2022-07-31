大屋頂下／智堅辛苦了（下）林秉樞化的台獨公司

民主的真諦是什麼？本文（上）篇舉了兩個例子：

1、2016年，川普 說：「我可以站在第五大道朝某人開槍，我也不會失去選民。」川普風潮迄今未退，美國的民主真實出現了這樣的川普及選民。

2、相對於川普的開槍論，民進黨 在林智堅論文門的姿態，不啻就是要說：「即使民進黨在光天化日下栽贓坑殺余正煌，民進黨也不會失去它的選民。」川普只是虛言恫嚇，民進黨卻是真幹。

但是，這兩個例子究竟是印證了民主的成就與典範，或反而顯示了民主政治也有異化、式微或沉淪的可能。亦即，民主的神聖是否顛撲不破？民主有無可能誤入歧途？

最鮮明的例子是納粹 德國。納粹政府是贏得選舉的民主政權。其雪恥論及血統論，迅猛受到民意的擁戴。在相當期間，納粹政權的民主性及民意的支持力可謂相得益彰。但是到了後來，待民意覺醒，國家已被納粹獨裁所綁架並蹂躪。當年那個曾為納粹狂醉的德國是「民主」，而如今在法律上視納粹為惡魔的德國也是「民主」。當年的民主與今日的民主，誰比誰民主？

眼前的事例是烏克蘭。從地緣、血緣及歷史與人文來看，烏克蘭應有「友俄入歐」的可能性，但投機政客與班德拉民粹卻使烏克蘭走向「反俄入歐」的境地，將情勢從「浴血的民主」推向「浴血的國家」。民主神聖，沒有人說烏克蘭人不可追求「國破家亡的民主」，但問題是烏克蘭為何不能建構一個「不必國破家亡的民主」？烏國今日，納粹化，究竟是民主的恩典或民主的悲劇？

德國當年及烏國今天，甚至美國的川普，皆是民主所造就。但也許皆可視為誤入歧途的民主。無人可批評其民主，但有目共睹其錯誤。本文關心的視角是，希特勒、川普、澤倫斯基都有這類演出，試問台灣的民主有無相同的風險？

蔡英文的817萬票是重大的民主勝利，卻也是她用以殘害毀壞民主的政治憑藉。略論三例：

1、體制結構：例如，國民黨的中投公司是台積電的創始股東，而台積電的成立亦可完完全全歸功於當年的黨國體制。再如，當年蔣中正總統下野，以國民黨主席身分主持轉運黃金來台，成為台灣經濟命脈，此亦黨國體制的運作。因此，民進黨在清算「不當黨產」時，亦應對其國家功能與社會貢獻進行公允評估，作出符合情理法比例原則的處分。但民進黨對國民黨的清算鬥爭，卻是以解構台灣的政黨政治為目標，這是民主政治的重傷。

2、歷史敘事：民進黨欲以「台獨敘事」，取代「台灣敘事」。例如，認為台灣的民主發展與轉型來自二二八復仇及台獨意識的推進，卻不能公允對待蔣經國親自解嚴而使台灣民主化與本土化得以「寧靜革命」軟著陸的功績。再如，蔣中正在台獨敘事中始終只是二二八元凶，卻對其「反共／保台」的事功一筆抹煞，幾是完全無視今日台灣的成就大有蔣氏的心血。不但不能功過相抵，而且不准功過並陳。歷史，也不准「民主」。

3、政策型塑：當年廢除「刑法100條」，即在為國家認同的型塑提供民主環境。亦即，台獨也可以談。但回頭看今日兩岸政策，國安五法加反滲透法，使「一個中國」「統一」已成禁忌，隨時都可被戴上「在地協力者」的帽子。其實，台灣的「統派」已無角色可言，現況是連主張兩岸「和平交流」的民意在法律及政治氛圍的壓迫下，亦無組織及有效發聲的環境。於是，民進黨可以公然操作台獨，但民間卻不能有效組織及主張兩岸和平。只能仇恨，不能和平；只能零和，不能雙贏。如此這般，兩岸政策已被民進黨壟斷挾持，已無民主性可言。

僅舉以上三例，台灣的民主已全盤異化，甚至納粹化，面目全非。

民進黨迄今仍唯以台獨為民主，因此摧毀了中華民國的民主。這種局限，甚至可從歷任民進黨籍的行政院長名單可以看出，如張俊雄、蘇貞昌、謝長廷、游錫堃、賴清德，諸君或有滿腔台獨的憧憬，但只憑兩句台獨八股就想治理台灣，卻在器識境界上欠缺大歷史的全局觀點。

用以上民進黨這個閣揆名單，對比國民黨在台幾位行政院長，如陳誠、嚴家淦、蔣經國、孫運璿、郝柏村、連戰、蕭萬長、吳敦義、劉兆玄、陳冲、江宜樺，再對比其他華人總理，如李光耀、李顯龍，再如大陸的朱鎔基、溫家寶、李克強。其間顯有才能的差異，更有境界的高下。每次聽蘇貞昌的尖酸刻薄，總會令人覺得怎麼會這樣？

台獨人物，熱情比才能重要。以致到了民進黨第二代，甚至不需真有熱情，只要有逢場作戲、顛三倒四的江湖技術即可。以野百合人物來說，如郭正亮的優秀，今日已能得到心智的完整與自由，但如范雲等卻是百合已經凋謝。林智堅可視為成功的林秉樞，林秉樞則可說是失敗的林智堅。

民進黨必須認真思考：以這樣的兩代政治人物，如何使民進黨的國家治理超越1450及大港開唱的層次？

更嚴重的問題是：希特勒是玩真的，澤倫斯基也是玩真的。但台獨卻明明是玩假的。例如，當促轉會將中正紀念堂當作台獨的玩具時，蔡英文卻在作「中華民國不是台獨」的轉型試探。此時，促轉會的台獨儼然才是「深層政府」，但蔡英文卻恐怕吃不起這一頓台獨大餐。

台獨是自欺欺人。台灣的民主成就不了台獨，但台獨卻挾制了民主，毀了民主。於是，民進黨就藉這個台獨騙術，在第一代蘇貞昌的尖酸刻薄中，及下一代林智堅的「複製／貼上」論文中，經營這家生意興隆的「台獨公司」。高懸著台獨的騙局，用愈來愈背離民主的納粹方式來鞏固其政權，而政權成了黨人營生謀利的企業。

面對論文門。不是民進黨撤換林智堅，向全民致歉；也不是林智堅自退，向全黨請罪；而是在光天化日下，以全黨之力公然栽贓坑殺余正煌。

這其實不只是坑殺余正煌的人格，更是陳明通、林智堅的人格自殺，也是殺了整個民進黨的黨格。算一算，這是一屍多少命？

此時，林智堅的人格素質與操作能力已是林秉樞，陳明通也是林秉樞，蔡英文也是林秉樞。但是，民進黨不啻仍志得意滿：我們即使教林智堅「退回學位／競選到底」，民進黨也不會失去台灣人的支持。

納粹政府曾是受到人民狂熱擁護的民主政權。台灣也面臨了「去林秉樞化」的關頭。