黑白集／林智堅把勵志戲演成沉淪劇

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門發展，備受地方政壇矚目。（本報資料照片）

總統官邸會商達成挺堅共識後，民進黨 開始對林智堅台大論文事件當事人余正煌轉守為攻。此時卻又爆林智堅中華大學論文涉「一魚四吃」。人之初，性本善；論文始，染惡習。

林智堅的中華大學碩士論文爭議，原聚焦於與竹科報告高度雷同，林智堅翻出一篇2008年4月與賀力行、王明郎教授聯名發表的研討會論文，作為其碩論不是抄襲的證據。但這篇研討會論文，竟然又與同年10月由王明郎及另兩名研究生在北京 研討會發表的英文論文神似。一篇論文疑經複製拼貼翻譯後，化身竹科報告、碩士論文及中英文版研討會論文，真是學術奇譚！

更大的疑問是，林智堅聲稱是共同寫作，為何英譯後竟被除名？這只有幾種可能：一是教授刻意抹殺林智堅的貢獻；二是台大論文翻版，林智堅又是「善意的資料提供者」，甘願匿名提供教授發表；三是林智堅根本只做打雜跑腿發問卷，被教授「好心夾帶」當共同作者。無論那種可能，都違反學術倫理。

兩度大學落榜的林智堅，走上雙碩士學霸之路，本該是勵志典範，卻因第一步走歪就被視為典型洗學歷，終至連捍衛自己清白的台大學倫審定會都不敢出席。至於中華大學，也必須認真看待自身的學術倫理問題，要教學生釣魚 ，不要只給魚吃，更不能一魚四吃。