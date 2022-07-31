台大論文草稿被標註「請智堅自我發揮」 藍批代寫露餡

徐巧芯臉書質疑林智堅論文證據，「請智堅自我發揮一下」。（取材自林智堅臉書）

民進黨 桃園市長參選人林智堅被指控論文抄襲，林智堅昨天在臉書 公布全部遞交給台大學術倫理審查會的資料，但台北市議員徐巧芯打開一份標示為「研究計畫書草稿」的檔案，發現「研究緣起」處竟寫「請智堅自我發揮一下」，徐巧芯說，拿一份沒辦法證明是自己寫的文件當證據，太搞笑了吧。

林智堅昨天在臉書公布送到台大學術倫理審查會的附件資料及6000字聲明，再次強調他的論文原創無抄襲。

徐巧芯說，林智堅提供的「證據」中，一打開就看到被紅色字標註「請智堅自我發揮一下」，請問到底在什麼情境底下，會出現這樣的標註？

徐巧芯說，論文本來就是要自己寫才對，為什麼要特別請他這一段要「自我發揮」？按照這句話的語文邏輯，其他部分都是別人提供的，所以這段才要請他務必自我發揮不是嗎？「一份沒辦法證明是自己寫的文件，拿出來當證據，太搞笑了吧」。

林智堅競選辦公室回應指控純屬造謠與抹黑，並附上郵件截圖證明。（圖：林智堅競選辦公室提供）

對此，林智堅競辦發言人黃韋鈞表示，相關不實指控為有心人士斷章取義、去脈絡化的抹黑，文件為林智堅及指導教授陳明通修改後成果，其他僅為標題範例及格式，絕非如有心人士謠言，為他人代筆。

黃韋鈞表示，日前林智堅就曾公開陳明通教授2016年2月1日這封回信，信中說到附上他的修改及增補部分，並請林智堅在此基礎上進一步發揮。信件文字和昨日公布的2016年2月1日研究計畫內容「進一步發揮」，邏輯與內容一致，再次應證林智堅2016年2月1日前就著手撰寫研究計畫，並和陳明通多次討論並修訂計畫內容。