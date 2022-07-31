林智堅指余正煌兩度致謝 律師：政治動作不隨之起舞

88歲台大首任社科院長許介鱗透過臉書發聲，呼籲學界不容許被政治汙衊、台大絕不能與當權派妥協。（取材自臉書）

民進黨桃園市長參選人林智堅因「論文門」爭議槓上另一位當事人余正煌，林智堅昨說，他不認識余，僅見過兩次面，余兩次都因論文的事向他致謝。不過，余正煌調查站同事說，林若堅持自己是原創，為何不到台大說明，反而不斷向媒體放話，「一直弄我們兄弟」。

余正煌委任律師曾威凱說，林智堅是「為了選舉的政治動作」，不會隨之起舞。

林智堅昨天說，他與余見過兩次面，一次是在導師宴，老師陳明通還特別介紹，也請余要表示感謝，如果沒有他提供民調 資料和草稿，余的論文沒辦法那麼快完成；第二次見到余是去年12月21日，新竹調查站辦的教育 訓練，「當天我也不認得他，他主動過來致意，再一次對論文的事表示感謝」。

余正煌調查站同事表示，礙於公務員身分，余論文事件之初有口難言，但已決定在台大「實話實說」；但調查站沒有教育訓練，若業務訓練通常不會有外賓，不清楚林是什麼場合見到余。

對於林智堅論文爭議，高齡88歲的台大第一任社科院長許介鱗首度透過臉書 發聲，對於社科院內論文抄襲事件深感遺憾，學界不容許被政治汙衊，在於學者是良心工作者，需扮演監督政府的角色，也是淨化社會的最後防線，絕不能當「廉價的御用學者」，台大絕不能與當權派妥協，「台大人絕不能遺忘傅斯年的精神」。

台大校長管中閔昨在臉書提及憲法法庭前天做出兩項判決，都與台大教授續聘、評鑑案件有關，且「台大都是勝訴的一方」。管表示，台大一向堅持學術標準，不曾退讓，判決結果也證明台大的堅持是正確決定。台大校長候選人郭大維昨受訪時表示，相信台大會做出最公正、最好的調查。