我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

林智堅指余正煌兩度致謝 律師：政治動作不隨之起舞

台灣新聞組／台北31日電
88歲台大首任社科院長許介鱗透過臉書發聲，呼籲學界不容許被政治汙衊、台大絕不能與當權派妥協。（取材自臉書）
88歲台大首任社科院長許介鱗透過臉書發聲，呼籲學界不容許被政治汙衊、台大絕不能與當權派妥協。（取材自臉書）

民進黨桃園市長參選人林智堅因「論文門」爭議槓上另一位當事人余正煌，林智堅昨說，他不認識余，僅見過兩次面，余兩次都因論文的事向他致謝。不過，余正煌調查站同事說，林若堅持自己是原創，為何不到台大說明，反而不斷向媒體放話，「一直弄我們兄弟」。

余正煌委任律師曾威凱說，林智堅是「為了選舉的政治動作」，不會隨之起舞。

林智堅昨天說，他與余見過兩次面，一次是在導師宴，老師陳明通還特別介紹，也請余要表示感謝，如果沒有他提供民調資料和草稿，余的論文沒辦法那麼快完成；第二次見到余是去年12月21日，新竹調查站辦的教育訓練，「當天我也不認得他，他主動過來致意，再一次對論文的事表示感謝」。

余正煌調查站同事表示，礙於公務員身分，余論文事件之初有口難言，但已決定在台大「實話實說」；但調查站沒有教育訓練，若業務訓練通常不會有外賓，不清楚林是什麼場合見到余。

對於林智堅論文爭議，高齡88歲的台大第一任社科院長許介鱗首度透過臉書發聲，對於社科院內論文抄襲事件深感遺憾，學界不容許被政治汙衊，在於學者是良心工作者，需扮演監督政府的角色，也是淨化社會的最後防線，絕不能當「廉價的御用學者」，台大絕不能與當權派妥協，「台大人絕不能遺忘傅斯年的精神」。

台大校長管中閔昨在臉書提及憲法法庭前天做出兩項判決，都與台大教授續聘、評鑑案件有關，且「台大都是勝訴的一方」。管表示，台大一向堅持學術標準，不曾退讓，判決結果也證明台大的堅持是正確決定。台大校長候選人郭大維昨受訪時表示，相信台大會做出最公正、最好的調查。

教育 臉書 民調

上一則

新聞評論／林智堅「球場門」 蔡英文不髒手邊挺邊切割

下一則

林智堅引發外溢效應 林佳龍、蔡其昌被邊緣化

延伸閱讀

李登輝紀念書出版 李安妮：文圖嚴格交代來源 暗諷林智堅？

李登輝紀念書出版 李安妮：文圖嚴格交代來源 暗諷林智堅？
想切割？蔡英文到桃園 突取消合體林智堅

想切割？蔡英文到桃園 突取消合體林智堅
黑白集／不換堅想停損？等國王覺醒

黑白集／不換堅想停損？等國王覺醒
林智堅不去台大進官邸 余正煌律師：總統比台大公正？

林智堅不去台大進官邸 余正煌律師：總統比台大公正？

熱門新聞

林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
聯邦眾院議長波洛西傳聞將於8月訪台，台灣對此顯得異常低調。有媒體報導，不論支持或反對波洛西來訪，都會得罪美中任何一方，增加台灣自身風險。(美聯社)

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

2022-07-30 11:54
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害