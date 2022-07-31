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新聞評論／林智堅「球場門」 蔡英文不髒手邊挺邊切割

聯合報社論
林智堅陷「論文門」和「球場門」風暴，民進黨定調「全黨搶救」。（記者鄭國樑／攝影）
林智堅陷「論文門」和「球場門」風暴，民進黨定調「全黨搶救」。（記者鄭國樑／攝影）

民進黨桃園市長參選人林智堅的「論文門」和「球場門」猛烈延燒。蔡英文總統最近的兩個動作受到注意：一是急召林智堅等人進官邸研商；二是公開行程立馬切割林智堅。蔡英文顯然已經不能無視林智堅「雙門」雙殺的傷害；弔詭的是，官邸會談共識仍挺林智堅，無人主張「換堅」，蔡英文還重申黨內團結的重要。但蔡英文如果把民進黨繼續綁在林智堅身上，等於讓林智堅綁架台灣的民主價值、學術倫理與廉能政治。

蔡英文急召林智堅，進行危機管控。但聽完林智堅報告論文事件，蔡英文只要林智堅「持續以證據為基礎，向各界說明」，而不是叫林智堅拿這些證據出席台大審定委員會親自充分說明；黨內有人建議林智堅退回學位，也將觀察再議。換言之，雖然論文有沒有抄襲不難判定，但民進黨判定的依據，卻不是學術倫理和政治誠信，而是投機看風向。因此，蔡英文仍要「全黨救一人」，不願立即止血，寧可賭本全押，拚它一個行險翻身的機會。

但蔡英文要全黨團結「搶救智堅大兵」，自己卻用行動切割林智堅。29日，蔡英文取消原訂與桃園市長鄭文燦、林智堅到龍潭龍元宮的參香祈福；當天蔡英文參加的桃園會展中心工程上梁，林智堅也無緣出席與總統同框。31日台中洲際棒球場的中華職棒明星對抗賽，蔡英文也取消行程。對比新竹市棒球場開幕賽的同台熱絡，現在則連棒球都要暫時保持距離，蔡英文除不想為「球場門」火勢助燃，不願沾汙水弄髒手的心態也很明顯。

蔡英文走到如今進退維谷的地步，是在她沒收黨內民主，獨斷決策獨攬提名時就種下的因。黨內派系喧囂如故，但蔡英文一槌定音；派系也依然爭權卡位搶奪資源，但蔡英文才是最後的權威分配者。因此，當蔡英文無限寵溺她的「小英男孩」，即使天外飛來的大新竹合併升格引來舉國大譁，也要「英人設市」；即使鄭文燦說林智堅「不在桃園政治版圖裡」，也要硬畫上去；而即使任何人都看得出兩本論文大有問題，也要裝睡說夢話：「智堅辛苦了」。

雖然林智堅「雙門」爆雷，人設崩壞，誠信敗毀，執政能力破功，但蔡英文仍有微妙區別：對「球場門」保持距離，對「論文門」仍觀風向。因為「球場門」傷害球員，也傷害不分藍綠年輕球迷的心；至於球場整建弊端，或許蔡英文相信，只要她裝睡，檢廉調就可以裝瞎。「論文門」則無損那些不在乎誠信、只在乎顏色的民眾熱情；尤其論文爭議還有政治力施作空間，至少也能拗成「不信者恆不信」局面，何況蔡英文的論文經驗應該讓她相信，硬拗就會贏。

但林智堅「雙門」共伴效應，卻可能拖垮民進黨半壁江山。如不「換堅」，恐造成民進黨立委高嘉瑜擔憂的北北基桃竹「一屍五命」；如果「換堅」，則恐導致鄭文燦和新竹市長參選人沈慧虹陪葬的「一屍三命」。即使五命或三命都不足惜，蔡英文難道願意跛腳？但官邸會談，要救一人或救全黨，竟然猶豫無措。其實，民進黨不是別無他途，而是只知「唯英是從」；綠營也不是沒有替代人選，問題只在誰是小英寵兒？

危機管控的官邸會談，卻走不出「雙門」危機。關鍵在於，蔡英文寵佞偏聽獨任，不在乎黨內民主，但人民在乎民主價值與社會正義；民進黨政治霸凌學術，不在乎抄襲剽竊，但人民在乎誠信道德與學術倫理；蔡政府重返金權政治，不在乎政商分贓，但人民在乎效能政府與廉能政治！

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