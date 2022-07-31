林智堅偏好限制性招標 藍促查是否護航御用廠商

新竹棒球場開幕後問題頻傳，讓外界對限制性招標投以異樣眼光。圖為今年5月間，當時新竹市長林智堅視察棒球場重建工程的畫面。（圖：新竹市府提供）

新竹棒球場缺失讓多名職棒球員受傷，本報系聯合報追查發現，新竹市前市長林智堅任內偏好採用限制性招標，不僅棒球場採限制性招標，根據政府電子採購網資料顯示，新竹市府自2019年起，約三分之一工程採限制性招標；去年更達高峰，712件標案有336件採限制性標案（含契約變更案），占比近半，啟人疑竇。

新竹棒球場一開幕就出包，被揪出承包的巨佳營造及監造商艾奕康都不具球場專業施工經驗，特別是根據決標資料，棒球場標案評選時，四名外部委員竟有三人同時請假，充滿想像空間。

國民黨 新竹市長參選人林耕仁指出，新竹市不少標案都是限制性招標，讓人質疑有「特定御用廠商」的問題，再多護航都無法扭轉施工品質不佳的事實。

民眾黨新竹市議員李國璋質疑，細節藏在合約裡，至今市府說不清是誰決定未驗收就啟用球場？為何沒球場經驗的廠商可監造及興建球場？

新竹市前議員鄭正宗在2018年曾表示，他當了25年議員，沒看過市府工程發包這麼愛用限制性招標，有些招標案底價居然跟決標金額一模一樣，他曾向政風處喊話「要不要查一查？」市府政風處回應，一切都依政府採購法公開評選辦理，底價與決標金額相同是議價的合理結果，沒有違法。

這次闖禍的新竹棒球場整建案，球場變更設計追加預算 、工程專案管理與監造標也採限制性招標。2019年1月開工，且工程經費從最早的3.5億元（台幣，下同，約1200萬美元）一路增加到8.25億元，之後再追加到11.3億元。熟悉工程採購的官員表示，通常要追加工程預算，不能超過總經費的五成，否則要另啟新案、重新開標，新竹棒球場總金額是原價的三倍，確實很罕見。

竹市府工務處表示，棒球場原先決標的預算是8.25億元，並非3.5億元，後來變更契約到11.3億元，追加金額並未超過50%，不必重新開標。至於採限制性招標，是考量工程的需要，找尋有技術專業的廠商來投標，並非限制或指定廠商投標。

工程界人士指出，限制性招標能上下其手的空間，主要是兩道關卡，包含工程主辦機關如何訂定底價及組成評選委員會；底價應符合行情，但也可能是特定廠商私下提供，議價三次只為了符合程序正義。評選委員會通常由機關代表占多數，暗藏操作空間，市府更應說明的關鍵是如何取得使用執照。