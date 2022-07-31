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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

林智堅引發外溢效應 林佳龍、蔡其昌被邊緣化

記者郭政芬、鄭朝陽／台北31日電
民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文門與棒球門爭議，中山大學政研所教授廖達琪說，林智堅已引發政治外溢效應，民進黨新北市和台中市長參選人林佳龍、蔡其昌(圖中，記者黃寅／攝影)聲量完全被蓋住。
民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文門與棒球門爭議，中山大學政研所教授廖達琪說，林智堅已引發政治外溢效應，民進黨新北市和台中市長參選人林佳龍、蔡其昌(圖中，記者黃寅／攝影)聲量完全被蓋住。

民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文門與棒球門爭議，中山大學政研所教授廖達琪說，林智堅已引發政治外溢效應，民進黨新北市和台中市長參選人林佳龍、蔡其昌聲量完全被蓋住，這些民進黨挑戰者被邊緣化，對現任者有利，民進黨北台灣選情的焦點變成「換不換堅」。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，民進黨新竹市長參選人沈慧虹是林智堅「接班人」，也是外溢衝擊最嚴重的政治受災戶，沈若無法區隔藍白對手林耕仁、高虹安的優勢，最後新竹市勢必變成「藍白對決」，沈慧虹反被邊緣化。

台灣源大數據營運總監林啟耀說，分析7月4日至25日網路社群平台資訊，林智堅論文門事件以國民黨桃園市長參選人張善政獲得的網路聲量最多；新竹棒球場事件則以民眾黨新竹市長參選人高虹安獲得最多聲量。

林啟耀表示，林智堅爭議事件往外擴展到不少在野黨參選人，例如民進黨台北市長參選人陳時中日前諷刺對手蔣萬安在防疫政策的見解，都是指揮中心已經在做的事，擔心以後會說陳時中都在抄蔣萬安。蔣則反擊，他不是林智堅，不會抄襲、只會超前，「陳時中的防疫這麼爛，誰想抄？」蔣萬安藉林智堅的反擊，在網路聲量有正面得分。

國民黨桃園市議員參選人凌濤說，民進黨若不「換堅」，黨內雜音也會干擾選情；近期可觀察林智堅和民進黨市議員參選人棚拍的合照會不會上架，反映小雞對母雞信賴度。

林智堅外溢效應延燒，對內更出現綠營追殺民進黨立委高嘉瑜情形。高嘉瑜日前一句「一屍五命」惹怒民進黨自家人，前議員王浩宇昨表示，他將向中評會檢舉高嘉瑜違反黨紀，最重可除名處分。

民進黨 陳時中 國民黨

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