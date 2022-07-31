林智堅引發外溢效應 林佳龍、蔡其昌被邊緣化

民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文門與棒球門爭議，中山大學政研所教授廖達琪說，林智堅已引發政治外溢效應，民進黨新北市和台中市長參選人林佳龍、蔡其昌(圖中，記者黃寅／攝影)聲量完全被蓋住。

民進黨 桃園市長參選人林智堅陷論文門與棒球門爭議，中山大學政研所教授廖達琪說，林智堅已引發政治外溢效應，民進黨新北市和台中市長參選人林佳龍、蔡其昌聲量完全被蓋住，這些民進黨挑戰者被邊緣化，對現任者有利，民進黨北台灣選情的焦點變成「換不換堅」。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，民進黨新竹市長參選人沈慧虹是林智堅「接班人」，也是外溢衝擊最嚴重的政治受災戶，沈若無法區隔藍白對手林耕仁、高虹安的優勢，最後新竹市勢必變成「藍白對決」，沈慧虹反被邊緣化。

台灣源大數據營運總監林啟耀說，分析7月4日至25日網路社群平台資訊，林智堅論文門事件以國民黨 桃園市長參選人張善政獲得的網路聲量最多；新竹棒球場事件則以民眾黨新竹市長參選人高虹安獲得最多聲量。

林啟耀表示，林智堅爭議事件往外擴展到不少在野黨參選人，例如民進黨台北市長參選人陳時中 日前諷刺對手蔣萬安在防疫政策的見解，都是指揮中心已經在做的事，擔心以後會說陳時中都在抄蔣萬安。蔣則反擊，他不是林智堅，不會抄襲、只會超前，「陳時中的防疫這麼爛，誰想抄？」蔣萬安藉林智堅的反擊，在網路聲量有正面得分。

國民黨桃園市議員參選人凌濤說，民進黨若不「換堅」，黨內雜音也會干擾選情；近期可觀察林智堅和民進黨市議員參選人棚拍的合照會不會上架，反映小雞對母雞信賴度。

林智堅外溢效應延燒，對內更出現綠營追殺民進黨立委高嘉瑜情形。高嘉瑜日前一句「一屍五命」惹怒民進黨自家人，前議員王浩宇昨表示，他將向中評會檢舉高嘉瑜違反黨紀，最重可除名處分。