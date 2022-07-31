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波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

朱立倫什麼票都想要 可別什麼票都丟掉

記者 侯俐安

國民黨主席朱立倫上月訪美，才因「國民黨親美」與「九二共識是沒有共識的共識」引起紛爭；一個多月以來，接連因日本前首相安倍晉三遇刺身亡要下半旗、重新評價前總統李登輝爭議，想要討好更多人，反而進退失據。

李登輝逝世兩周年，國民黨兩周前開始討論，如何重新審視黨史並評價李登輝，逝世二周年前夕曝光，深藍人士反彈。

朱立倫臉書昨貼文修正後，對李的評價為「推動民主台灣」，但也讓國民黨籍四位總統一字排開，以求淡化李登輝色彩。

過去兩個月以來，這類情事三度上演。先是6月初朱立倫美國行，兩句「國民黨是親美的，不是親中的」、「九二共識是沒有共識的共識」，讓泛藍支持者無論贊成或反對親美的人都有意見，甚至認為他跑到美國說親美，好比要與民進黨比賽親美，不僅對美關係未加分，卻在兩岸關係失分。

月初安倍晉三遭刺殺身亡，蔡英文總統宣布下半旗悼念，引發議論；未料，國民黨中央也跟進下半旗。趙少康批國民黨無須跟進民進黨下半旗，大可不必什麼票都想要；前總統馬英九一句簡短回應「可以再考慮」，更引起黨內矛盾。

如今李登輝逝世兩年，社會對李功過分歧，確實難以蓋棺論定。但當年國民黨開除李登輝黨籍、李登輝組織台聯黨時主張台獨，深藍群眾仍記憶猶深的李登輝情結未解，再度炸鍋。

國民黨若有意重新評價李登輝，是一件重大的事情，就如同訪美行、下半旗，各個涉及政黨原則、立場與格調，絕非在圈內討論就論定。如同一名國民黨內人士形容，孫中山曾警告，別還沒兌換彩券，就把藏彩券的扁擔丟掉；國民黨不能什麼票都想要，最後什麼票都丟掉。

朱立倫想走出歷史泥淖，爭取中間派選民路線的決心，卻也在身段與決策失衡間，陷入尷尬的進退維谷。

國民黨 安倍 民進黨

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