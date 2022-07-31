柯文哲：陳時中把我當成候選人來打

台北市長柯文哲（圖）表示，陳時中把柯當成候選人來打，是想邊緣化蔣萬安和黃珊珊。（記者許正宏／攝影）

解放軍機持續擾台下，台北市政府日前繼續辦理雙城論壇，引發爭議。民進黨台北市長參選人陳時中 在昨天播出的電視專訪中表示，有意義才辦，也不否認中國大陸和中華民國的對話是有必要，但若強迫要舉辦也沒意思。

對於陳時中近來對於柯市府有諸多批評，台北市長柯文哲說，這是選舉策略，每天把柯文哲打成第四組候選人，邊緣化國民黨市長參選人蔣萬安和副市長黃珊珊，因為40%就穩當選，陳時中只要鞏固綠核心就當選了，這是策略，意料中的事。

蔡英文總統、副總統賴清德昨天相繼出席牙醫師公會全國聯合會理監事聯誼晚宴，牙醫出身的民進黨台北市長參選人陳時中也一同與會，現場宛若造勢大會，「凍蒜」、「時中必勝」聲此起彼落。

蔡總統更意有所指表示，大家對醫療公衛的專業、溝通協調的能力，還有為人民服務、參與公共事務的熱忱都源源不絕，就像是「時鐘」不會停。

此外，陳時中的競選發言人莊瑞雄，日前貼出陳時中跑完選舉行程後吃泡麵的照片，但有網友質疑旁邊的餐具太乾淨。國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天被問到陳時中的「泡麵照」，酸碗筷是餐具不是道具，陳時中不用因為選舉改變過去的生活方式，「還好沒有看到一個紅酒杯在桌上」。

陳時中稱蔣萬安是年輕人、囝仔後一度道歉；蔣萬安說，他有收到道歉，覺得沒關係，自己不會介意，並酸陳時中不一定在說他，「林智堅可能耳朵會覺得癢癢的」，陳時中真的不要再跟年輕人作對，他在疫情 期間說是年輕人太鬆懈、沒有疫苗 的時候說年輕人多忍耐，陳時中不用向他道歉，應該要跟當時被他政策和言語傷害的年輕人道歉。

蔣萬安之前說「時鐘壞掉了要修理」，陳時中要他拿出證據。蔣萬安說，陳時中擔任指揮官時，疫情爆發後口罩、疫苗、快篩試劑、抗病毒藥物什麼都缺，沒有做好準備就放任民眾與病毒共存，高端EUA至今第二期報告都沒出來，台北市只有4%市民打高端，全國剩下200多萬劑到期銷毀，浪費了17億人民納稅錢，太多了罄竹難書。

蔣萬安說，陳時中過去甩鍋說萬華是破口，到了選舉才說要疼惜萬華、要道歉，當指揮官的時候一句道歉也沒有，現在才要說疼惜，根本是鱷魚的眼淚。