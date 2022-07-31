我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

柯文哲：陳時中把我當成候選人來打

台灣新聞組／台北31日電
台北市長柯文哲（圖）表示，陳時中把柯當成候選人來打，是想邊緣化蔣萬安和黃珊珊。（記者許正宏／攝影）
台北市長柯文哲（圖）表示，陳時中把柯當成候選人來打，是想邊緣化蔣萬安和黃珊珊。（記者許正宏／攝影）

解放軍機持續擾台下，台北市政府日前繼續辦理雙城論壇，引發爭議。民進黨台北市長參選人陳時中在昨天播出的電視專訪中表示，有意義才辦，也不否認中國大陸和中華民國的對話是有必要，但若強迫要舉辦也沒意思。

對於陳時中近來對於柯市府有諸多批評，台北市長柯文哲說，這是選舉策略，每天把柯文哲打成第四組候選人，邊緣化國民黨市長參選人蔣萬安和副市長黃珊珊，因為40%就穩當選，陳時中只要鞏固綠核心就當選了，這是策略，意料中的事。

蔡英文總統、副總統賴清德昨天相繼出席牙醫師公會全國聯合會理監事聯誼晚宴，牙醫出身的民進黨台北市長參選人陳時中也一同與會，現場宛若造勢大會，「凍蒜」、「時中必勝」聲此起彼落。

蔡總統更意有所指表示，大家對醫療公衛的專業、溝通協調的能力，還有為人民服務、參與公共事務的熱忱都源源不絕，就像是「時鐘」不會停。

此外，陳時中的競選發言人莊瑞雄，日前貼出陳時中跑完選舉行程後吃泡麵的照片，但有網友質疑旁邊的餐具太乾淨。國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天被問到陳時中的「泡麵照」，酸碗筷是餐具不是道具，陳時中不用因為選舉改變過去的生活方式，「還好沒有看到一個紅酒杯在桌上」。

陳時中稱蔣萬安是年輕人、囝仔後一度道歉；蔣萬安說，他有收到道歉，覺得沒關係，自己不會介意，並酸陳時中不一定在說他，「林智堅可能耳朵會覺得癢癢的」，陳時中真的不要再跟年輕人作對，他在疫情期間說是年輕人太鬆懈、沒有疫苗的時候說年輕人多忍耐，陳時中不用向他道歉，應該要跟當時被他政策和言語傷害的年輕人道歉。

蔣萬安之前說「時鐘壞掉了要修理」，陳時中要他拿出證據。蔣萬安說，陳時中擔任指揮官時，疫情爆發後口罩、疫苗、快篩試劑、抗病毒藥物什麼都缺，沒有做好準備就放任民眾與病毒共存，高端EUA至今第二期報告都沒出來，台北市只有4%市民打高端，全國剩下200多萬劑到期銷毀，浪費了17億人民納稅錢，太多了罄竹難書。

蔣萬安說，陳時中過去甩鍋說萬華是破口，到了選舉才說要疼惜萬華、要道歉，當指揮官的時候一句道歉也沒有，現在才要說疼惜，根本是鱷魚的眼淚。

台北市長柯文哲表示，陳時中（圖左）把柯當成候選人來打，是想邊緣化蔣萬安和黃珊珊。...
台北市長柯文哲表示，陳時中（圖左）把柯當成候選人來打，是想邊緣化蔣萬安和黃珊珊。（記者曾原信／攝影）

陳時中 疫情 疫苗

上一則

面對追問是不是做好做滿？侯友宜：把握當下 努力做事

下一則

黑白集／林智堅把勵志戲演成沉淪劇

延伸閱讀

會續辦雙城論壇？ 陳時中：不否認雙方對話是有必要的

會續辦雙城論壇？ 陳時中：不否認雙方對話是有必要的
陳時中酸辦雙城浪費 蔣萬安嗆陳才「億級」浪費

陳時中酸辦雙城浪費 蔣萬安嗆陳才「億級」浪費
北市長選戰…柯文哲愛將邱豐光 任陳時中後援會長

北市長選戰…柯文哲愛將邱豐光 任陳時中後援會長
陳時中批沒行政經驗 蔣萬安回民選更知民意

陳時中批沒行政經驗 蔣萬安回民選更知民意

熱門新聞

林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
聯邦眾院議長波洛西傳聞將於8月訪台，台灣對此顯得異常低調。有媒體報導，不論支持或反對波洛西來訪，都會得罪美中任何一方，增加台灣自身風險。(美聯社)

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

2022-07-30 11:54
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害