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波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

侯友宜不回應選總統 林佳龍促說清楚

記者江婉儀、李定宇／新北31日電
民進黨新北市長參選人林佳龍。(記者黃義書／攝影)
民進黨新北市長參選人林佳龍。(記者黃義書／攝影)

新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人林佳龍昨晚先後出席國際青商2022北區大會，但兩人時間明顯錯開20分鐘，王不見王。侯友宜表示，他完全按照規畫行程來走，拚市政，把事情做好。對於在現場有人喊「侯友宜選總統」，林佳龍說，侯友宜是不是會選市長又選總統，應該要跟社會說明。

侯友宜、林佳龍先後出席國際青商2022北區大會，兩人互不相見，侯友宜約六時抵達新店雲林同鄉會第三屆第一次會員大會暨交接典禮，但是此行程不公開，侯前腳才走，林隨後就到，兩人明顯在活動上較勁，而侯友宜昨天公開行程明顯增加，也讓外界解讀侯開始準備年底選舉。

侯友宜到場時現場人員高喊「侯友宜選總統」，侯友宜未回應。林佳龍說，外界關心侯友宜是否選市長又選總統，侯友宜應該要很正式、很誠懇跟社會說明，因為韓國瑜現象引起的爭論跟耗損的社會成本也是相當大。

林佳龍也說，新北社宅政策「確實多元規畫流於空話」，新北確實沒有新規畫案，城鄉局提出的七處還沒真正完成都市計畫，也沒有編列預算，沒有向內政部申辦，有點涉及不實，以新北市年輕人口這麼多，若社宅均按部就班進行規劃，至少不能輸台北市社宅數目。

新北市城鄉局長黃國峰回擊，林佳龍及其選辦再三混淆視聽，已是造謠，新北社宅均按部就班進行規劃，所有經公展過後的都市計畫相關資料亦全數上網公開，可受公評，上網搜尋查證資料有很難嗎？

侯友宜 預算 內政部

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