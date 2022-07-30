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北市長選戰…柯文哲愛將邱豐光 任陳時中後援會長

記者鍾維軒／台北30日電
民進黨台北市長參選人陳時中（左二）公布12區的後援會長，台北市警察局前局長邱豐光（右一）出任信義區後援會會長受矚目，由於邱任內與台北市長柯文哲關係密切，外界解讀是綠營「拔樁」。(記者鍾維軒／攝影)
民進黨台北市長參選人陳時中（左二）公布12區的後援會長，台北市警察局前局長邱豐光（右一）出任信義區後援會會長受矚目，由於邱任內與台北市長柯文哲關係密切，外界解讀是綠營「拔樁」。(記者鍾維軒／攝影)

民進黨台北市長參選人陳時中昨公布12區的後援會長，以台北市警察局前局長邱豐光出任信義區後援會長最受矚目，由於邱任內與台北市長柯文哲關係密切，外界解讀是綠營「拔樁」。陳時中說，「不能當作拔樁，要有釘樁才有拔樁」；邱豐光回應，他和歷任市長都相處非常好，退休幫忙不是被拔樁。柯文哲僅說，他和邱豐光很好，也都有聯絡。

據了解，前副總統陳建仁出任陳時中競總主委、小英之友會全國總會長顏志發將出任後援會總會長，台北市小英之友會總會長陳茂仁則擔任後援會副總會長。

較令人矚目的是邱豐光曾任台北市警察局長和移民署長，被視為柯文哲愛將，如今卻擔任陳時中後援會長。陳時中表示，這不能當作拔樁，因為要有釘樁才能夠拔樁；邱豐光在警政、警消上非常有經驗，可提供專業意見，讓台北市警消工作可以做得更好。

邱豐光指出，卸任後就和柯文哲沒有聯繫，他擔任移民署長時就和陳時中共事過，非常感佩陳的工作精神與處事態度，退休後看見陳時中還在拚搏，就想要幫點忙。對於是否被拔樁？邱豐光說，「沒有這個說法」。陳時中跟柯文哲的領導風格有何不同？邱說，「不能相提並論」。

陳時中 柯文哲 警察

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