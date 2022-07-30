新北市長參選人 林佳龍邀辯論 侯友宜：時機到了就會做

民進黨新北市長參選人林佳龍29日向新北市長侯友宜下戰帖。侯友宜（圖左二）說，該做的事，時機到了就會做。(記者江婉儀／攝影)

民進黨 新北市長參選人林佳龍昨宣布8月1日起進駐競選總部，並向新北市長侯友宜 下戰帖辯論市政，「侯若拒絕，會讓人民覺得你怎麼那麼驕傲」；侯友宜昨說，現在全力以赴在市長的角色好好做，至於該做的事，時機到了就會做。

侯、龍昨天隔空交鋒，兩人今晚都將出席國際青商北區大會和雲林同鄉會舉辦會員大會，由於時間很接近，侯龍是否可能「王見王」，成為今晚焦點。據指出，今晚6時新北市新店雲林同鄉會舉辦會員大會，原只有林佳龍出席，昨晚侯友宜臨時決定出席，並比林佳龍提前抵達致詞，民進黨人士解讀，「侯友宜緊張了，開始盯林佳龍的行程」。

林佳龍競總位於板橋麗寶百貨8樓，正是行政院長蘇貞昌2018年競選新北市長時的競總位置。競總昨舉行第一次擴大決策會議，並宣布勝選密碼就是「1+37」，市長1人加37位市議員參選人；未來競總將主攻文化歷史、經濟產業、交通建設、觀光 旅遊、美食美景等跟民生密切關係的5大領域，搭配12區指揮官來安排行程。

針對新北市府發言人張愛晶批評，雖不情不願來到新北，但做好功課是基本功。林佳龍反駁，他真是開了眼界，政府發言人氣急敗壞訴諸情緒性語言，也沒拿出資料佐證，交通部有前瞻補助預算執行進度，原來新北市府網頁資料公布卻不見，大搞烏賊戰術。

對於林佳龍的辯論邀約，侯友宜表示，他會把握每分每秒，努力衝刺把市政工作做好，至於該做的事，時機到了就會做。

至於蘇貞昌批評新北建設停滯，侯友宜指出，歡迎蘇有空常回到新北市走走看看，這幾年的新北市已成長蛻變為北部最重要的中心城市，跟蘇所了解的不太一樣。