陳時中酸辦雙城浪費 蔣萬安嗆陳才「億級」浪費

陳時中酸辦雙城論壇花95萬台幣很浪費，蔣萬安(右二)回嗆「陳時中的浪費都是億來億去」。(記者楊正海╱攝影)

台北上海雙城論壇上周落幕，民進黨台北市長參選人陳時中 昨酸說雙城論壇1.5小時花95萬(台幣，下同，約3.1萬美元)卻沒成果，這些都是浪費。國民黨 台北市長參選人蔣萬安受訪指出，如果談到浪費，陳時中他說是第二，沒有人敢說是第一，「陳時中的浪費都是億來億去」。

蔣萬安昨與市議員林瑞圖會勘關渡國中籃球場，對於陳時中批評雙城論壇，蔣萬安受訪說，其實能夠透過雙城論壇，促進兩岸交流都是好事，能夠搭建一個溝通的橋梁，所以花90萬絕對不是浪費，而是陳時中眼光太過狹隘。

蔣萬安批評，如果談到浪費，陳時中當指揮官的時候，快篩試劑讓高登搶時間標了16億，最後打水漂，這過程當中，還浪費了民眾防疫的黃金時間，而黑心快篩流入市面，最後全國成功回收237萬劑無法使用，這就是浪費。

蔣萬安說，陳時中還阻擋BNT， 當高端的推銷員，台北市最後也只有用4%，全台剩下200多萬劑，也就是將近17億，也就像丟入水裡，這也是浪費；聯亞 補助3.2億，第二期就失敗；高端補助4.6億，第二期報告還沒有出來，總共將近8億，這更是浪費。

蔣萬安說，所以陳時中的浪費，是億來億去，從時間到金錢，這幾年來都難道不嫌多嗎？結果他還好意思出來講說花95萬促進兩岸的交流是浪費？這也改變了大家的「三觀」了。