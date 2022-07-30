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李登輝紀念書出版 李安妮：文圖嚴格交代來源 暗諷林智堅？

記者葉冠妤／台北30日電
前總統李登輝逝世屆滿兩周年，由豐年社出版的「永遠的農業人─李登輝與台灣農業」29日舉行新書發表會，李登輝基金會董事長李安妮代表致詞。（中央社）
前總統李登輝逝世屆滿兩周年，由豐年社出版的「永遠的農業人─李登輝與台灣農業」29日舉行新書發表會，李登輝基金會董事長李安妮代表致詞。（中央社）

前總統李登輝逝世屆滿兩周年，由豐年社出版的「永遠的農業人─李登輝與台灣農業」昨舉行新書發表會。由於近日民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」爭議延燒，李登輝基金會董事長李安妮致詞時暗諷，此書編輯嚴謹，每一個文字、圖片都嚴格交代來源，令她不禁懷疑作者是不是要拿這本書去讀博士學位？

新書由作家江昺崙、陳慧萍共同執筆，從李登輝求學階段的學思歷程開始談起，述及李在農林廳、農復會的工作經驗，以及從政後推行的「廢除肥料換穀」、「8萬農業大軍」等諸多農業政策。

豐年社總編輯陳慧萍致詞時打趣說，此書引用的參考書目都有寫清楚。李安妮也表示，近日論文門吵得轟轟烈烈的情況下，這本書編輯得非常嚴謹，她不禁懷疑作者是不是要拿這本書去讀博士學位？

李安妮也說，這本書整理得非常好，每一個文字、圖片都嚴格交代來源，從農業角度詮釋她的父親與台灣的關係，透過此書可視李登輝為台灣典型人物，但不是要崇拜他，而是要藉由書寫人物，從政治文化社會經濟等面向把台灣建構出來，在國際間呈現台灣主體性，「這也是李登輝希望後代做的事情」。

「這本書不重，但影響力很重。」農委會主委陳吉仲出席致詞時提及，將來若要投入農業研究，要了解台灣發展，就絕對要看這本書。

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