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冷眼集／愛憎李登輝 泛藍團結添變數

記者劉宛琳、林政忠
已故前總統李登輝。(本報資料照片)
已故前總統李登輝。(本報資料照片)

日本前首相安倍晉三本月因遭槍擊逝世，原定7月要到台灣訪問並紀念前總統李登輝的計畫只能徒留遺憾；不過，這讓近日不斷強調「友日」的國民黨主席朱立倫有了不同想法，月中下令要重新審視黨史和評價李登輝。朱立倫親美友日的方向或許是當前趨勢，但在年底大選前拋出震撼彈，可能再成泛藍團結的一大變數。

日前蔡英文總統肯定故總統蔣經國貢獻，「尊蔣路線」被綠營重批價值錯亂，蔡英文踉蹌的殷鑑不遠，尤其台灣社會「愛憎李登輝」的恩怨情仇，至今尚未完全蓋棺論定，朱立倫「重新紀念」李登輝，深藍必先炸鍋。

2000年，國民黨首度失去政權，李登輝逐漸退出國民黨權力核心，隔年雖籌組台聯黨，李登輝始終只掛名「精神領袖」，他更否認自己是「台獨教父」。不過，他違紀輔選，國民黨最後以「損害黨的聲譽」和「惡意攻訐本黨，致損害黨的利益」等規定，撤銷李登輝黨籍。

同年，國民黨的黨史因此「中斷」。過去每年都有編年史的國民黨歷史，因為不願承認這一年李登輝領導的國民黨，讓李登輝「和平轉移政權」，卻使國民黨首度失去政權，從此也未再重啟國民黨的編年史。

前總統馬英九執政前兩年與李登輝關係還算融洽，也會向他請益，但隨著李登輝對釣魚台、兩岸等言論歧異，讓馬英九痛批「明顯違背歷史事實」、「我實在聽不下去了」，兩人也就漸行漸遠。

李登輝逝世時，時任國民黨主席江啟臣曾在臉書肯定李登輝推動民主轉型的根基，但他也說，李登輝長期擔任國民黨主席，也讓國民黨走向另一個完全不同的階段，留給許多國民黨員複雜的感受，功過評斷留待後人。

朱立倫從6月訪美一句「九二共識是沒有共識的共識」，到7月因為安倍逝世降半旗，以及對於抗日戰爭表達，歷史的情節可以記住，但不是用來作為政黨對抗和政治鬥爭的任何方式，國民黨不要仇日，都曾引發黨內不滿。

藍營還待團結整合，如今國民黨中央再打出充滿爭議的「登輝牌」，遙望2024，卻可能葬送2022，對選情是補藥或毒藥，各界都拭目以待。

國民黨 馬英九 蔡英文

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