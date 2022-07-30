想切割？蔡英文到桃園 突取消合體林智堅

蔡英文總統29日突然取消赴桃園龍元宮和林智堅同台，一小時後按原定行程出席桃園會展中心上梁典禮。(記者潘俊宏／攝影)

民進黨 桃園市長參選人林智堅身陷論文風暴，黨內傳出「換堅」聲音，前晚林智堅到總統官邸向民進黨主席蔡英文 報告論文案，原本蔡英文昨早要和林智堅、鄭文燦同台出席桃園龍元宮贈匾儀式，卻臨時喊卡。但一小時後，蔡英文仍按原定行程出席桃園會展中心上梁典禮，兩地近在咫尺，引發「切割」說，鄭、林都說，總統公務繁忙。

本報系聯合報報導，針對「換堅」說，及外傳主動退回台大國發所碩士學位止血，林智堅說，這是國民黨 製造的假議題，是為製造民進黨內部矛盾，但不會得逞。就像對會得分的籃球員「架拐子」，希望能受傷提早下場，論文事件就讓證據來說話，相關證據已交給台大學倫會。

民進黨內另傳有人建議林智堅釜底抽薪放棄台大學位，作為停損點，但據台北中國時報報導，台大表示，根據《學位授予法》並無放棄學位一節，只有學校主動「撤銷」，亦即學位不是要拿就拿、要扔就扔。教團也附和，林智堅學位應等台大學術倫理審定委員會結果出爐，最終只有撤銷與不撤銷，沒有放棄這回事。

聯合報報導，對於余正煌透過律師反駁抄襲，林說「很像是好心被雷親」；鄭文燦在旁幫腔說，如果沒有林智堅的民調資料，余正煌論文沒有任何基礎，絕對寫不出來，「說實話是要感謝」，「不能事情過後，前面感謝，後面拆橋，這樣也違反學術倫理」。

國民黨桃園市長參選人張善政表示，指導教授陳明通、林智堅應光明正大去台大學倫會說明，讓委員會接受才是重點。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶則說，先前綠營全黨拉抬一人，鄭文燦也帶著林智堅跑，昨未與總統合體感覺「有蹊蹺」，若林與總統同框可能被質疑誠信問題，因此有切割意象。

賴香伶說，林智堅前天到總統官邸報告論文的事，「不尊重學術調查及按照學術審議程序」，未叫林出來面對，這樣做法無法取信人民。