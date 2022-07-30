地獄球場在眼前，檢調政風單位還能裝瞎

新竹球場整建花費12億公帑（台幣，下同，約4000萬美元），卻處處如豆腐渣般禁不起檢驗，市府發包過程有無人謀不臧、預算 何以不斷追加、有工程弊端紀錄的業者為何持續得標，都是檢視城市治理及執政廉潔的關鍵指標。執法單位近年遇到綠營相關的弊案幾皆裝作視而不見，如今地獄球場攤在眼前，檢調廉能繼續裝瞎嗎？

新竹棒球場重建後，等不及完成驗收，便急著賣票開賽。第一場開幕賽，由蔡總統親自出席主持，綠營三位市長參選人蔡其昌、林智堅、沈慧虹同台沾光。所有人的致詞，都集中在擔任中華職棒會長的蔡其昌及新竹市政府如何積極完成重建任務，把球場建設與選舉巧妙結合。林智堅也早一步在臉書 分享同事傳給他的圖文，寫著：「跟市長報告，球場已經好了」，「就等開賽了」。

事實上，就在開賽前兩天，中華職棒球員工會才向新竹市府提出一項關鍵報告，列舉該球場「27項缺失」，包括草皮、紅土區、觀眾席種種問題，要求改善。這些建議，卻完全遭到漠視。華麗開幕後，球場問題畢露，卻是用球員身體的各種傷痛所驗收的，新竹市府這才承認球場尚未驗收完成。球場從發包、驗收到使用處處都出問題，是否有公務員涉及瀆職，新竹的政風與檢調單位豈能不徹查，給民眾一個交代？

近幾年，從疫苗採購到快篩試劑進口，到新竹球場案的「貴而爛」，包括近日被爆出是「豆腐渣工程」的基隆田徑場，蔡政府透過特別預算花錢毫不手軟，但也弊端頻傳。以護航高端疫苗 及黑心快篩事件為例，動輒涉及上百億元商機，大權在握的衛福部屢屢被質疑為特定廠商護航，並被爆出疑有內鬼通風報信，讓黑心業者取得特殊資格。龐大利益下，暗藏各種不能說的祕密，負責除弊揭惡的檢調單位原該啟動追弊；但實情卻是，執法單位對各種檢舉、告發不動如山。

以進口快篩試劑為例，食藥署依法負有查核與檢驗的職務權責，食藥署核准資格不符的廠商進口，事後又發現進口的是黑心試劑，政府除追究廠商法律責任外，負責審核把關的食藥署長及衛福部官員難道沒有失職？再以疫苗採購為例，衛福部一心偏袒護航高端，不惜對EUA放水，卻百般阻撓BNT疫苗進口。如此關係全民健康之事，檢調至今不見任何積極調查作為，形同棄守維護國民利益及國家正義的職責。

更嚴重的是，對執政黨人士涉及不法，即使疑雲滿天，檢調卻假「偵查不公開」之名，讓許多弊案無疾而終，讓真相石沉大海。例如，英系領袖陳明文在高鐵遺失300萬現金，檢方也坦言陳明文的說詞不合理，但最後仍以查無犯罪證據讓此案船過水無痕。偵辦立委貪瀆案時，在前時力立委徐永明家中發現300多萬現金，檢察官竟下令不用查扣；對徐永明、林佳龍等人的不合理說詞，檢方也全盤採信。

再看林秉樞案，檢調意外查出綠營派系大老兩年內匯給他2900萬元的線索，明顯是規避洗錢通報的可疑行為。但檢調選擇採鋸箭法，以「跟本案無關」為由，放棄追查。要多麼「善體上意」，檢調才能如此選擇性辦案？新竹球場的12億元經費究竟怎麼用的，辦案人員只要有心，查清楚不難。檢調廉只要拿出查辦宜蘭縣長林姿妙案的一半力氣，必能釐清真相。

蔡政府消滅特偵組後，近年檢調選擇性辦案成風，甘願扮演當權者的打手，對執政集團成員的非法則恣意放縱，甚至協助洗白遮羞。這樣的司法，怎麼可能贏得人民信任？（節錄自聯合報社論）