黑白集／不換堅想停損？等國王覺醒

全民都想知道論文抄襲案真相，結果僅男配角余正煌出席了台大學倫會，男主角林智堅卻缺席了。第二天，林智堅應召至蔡總統官邸說明原委，並研商後續對策。據稱，會中無人主張「換堅」。然而，不換將而欲「停損」，恐難如登天。

蔡英文 召見林智堅，顯示這把火燒不停，全黨都急了。這不只是林智堅個人的問題，而是整個黨選情受到牽累，不能不處理。尤其，這次提名 蔡英文可謂大權獨攬，為了林智堅而栽了全黨，她的英名勢必毀於一旦。

林智堅的崛起傳奇，消散得像煙火那麼迅速，令人意外，卻絕非偶然。他的碩士論文傳出抄襲，一爆發就是兩起，雷同度高到八成，連神仙都沒法幫他辯。他的「五星」政績，僅新竹棒球場兩場比賽，就掉到一星都不剩，買多少網紅來宣傳都沒用。論文和政績都「鍍金」，假的真不了。

如果林智堅沒抄襲，他應該出席台大學倫會。能還其清白的，是台大，而非蔡英文。但林智堅選擇去總統官邸說清白，顯示他相信權力可以幫他遮醜，遮他蕩然的正直。

官邸內一堆黨政要員，沒人敢提「換堅」，並不意外。原因是，要求換堅，等於打臉蔡英文。「國王新衣」的真相，只能等道旁兒說破，才能發生作用。所以，就算「一屍五命」也罷，民進黨 只能且走且戰，等國王覺醒。