教育部前部長曾志朗：論文門恐成國際學界焦點

民進黨 桃園市長參選人林智堅的論文爭議愈演愈烈,教育部 前部長曾志朗表示,亞洲及環太平洋地區研究誠信委員會 (Research Integrity in Asia and the Pacific Rim,APRI)下周舉行籌備會議,台灣熱議的林智堅論文門事件,可能也會變成國際學界注目焦點,「人家可能會質疑台灣學界面對學術倫理,校正機制是如何被扭曲或破壞?」

論文門關鍵人物余正煌發聲強調絕無抄襲,余的委任律師張祐齊直言「不要逼到大家把實話、實證都必須攤在陽光下,那是很不堪的」。

張祐齊說,因應台大要開學倫會,他們也需要跟外界講,是余正煌自己寫的論文,但因為余工作關係,無法面對媒體說明和澄清,但不代表他論文的清白是打折的,因此委託律師告訴大家論文是他自己寫的,裡面很多內容,已經交給台大審定委員會做處理。

張祐齊說,余同學感到非常無奈,也覺得非常不可思議,為什麼會誹謗到他身上,這段時間為了這件事身心俱疲,「好好寫一篇論文,居然會扯到這樣子的風波。」因此必須要讓外界知道論文是余同學寫的,不管寫得好不好,但終究是他自己寫的。

林智堅論文門案可能演變成國際矚目事件。曾志朗透露,亞洲及環太平洋地區研究誠信委員會明年3月將在日本 召開會議,就是要針對各國研究機構(包括大學、研究院、和企業研發單位)如何處理違反學術倫理事件的政策面和規範及實際程序進行深度討論。不幸的是,台灣目前發生的論文門事件,可能變成國際學界注目的焦點。

身為APRI執行委員,曾志朗說,APRI下周會舉行籌備會議,他可能就會被問到台灣論文門事件的始末,「人家會問你們台灣怎麼做?有什麼防止機制或校正機制?」這會把台灣的論文門事件帶到國際的會議上,他是APRI執行委員,他也不能阻擋人家討論這件事。

曾志朗說,他當然是要迴避,因為這是台灣的事情,但是他擔心自己迴避,又怕人家不清楚,可能對台灣會有傷害,「真的很兩難」,但是他還是認為,台灣必須要面對,這不是只有國內的事,已經提升到國際的事情,而且,APRI的委員都是世界科研誠信大會(WCRI)的委員,「我都覺得很擔心,但是我們要面對。」