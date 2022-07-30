林智堅不去台大進官邸 余正煌律師：總統比台大公正？

民進黨 桃園市長參選人林智堅論文案延燒，關鍵人物、調查員余正煌律師大動作反擊林智堅團隊指涉。林智堅昨表示，民調 資料是老師陳明通給余，整件事情發展到這樣是不樂見的，「好心被雷親」。桃園市長鄭文燦批評余不能前面感謝、後面拆橋。余正煌委任律師張祐齊回應，「總不能提供民調，就要認定我們抄襲，這是兩回事」。

張祐齊表示，對提供民調已在謝詞中感謝，也在文章表明出處，「有什麼過河拆橋問題？看不懂，政治語言就不回應了」。

張祐齊強調，這是一個學術事件，林智堅到總統官邸報告則是政治事件，他也質疑，林智堅拒絕到台大釐清撰寫論文過程，卻跑去跟總統報告，「難道總統比台大公正客觀？」

至於承接此案是否有感受到來自綠營壓力，張祐齊表示，律師承接案子每一件都有一定壓力，以正常心、平常心面對，「這就是法律問題、學術問題，扯到政治就沒辦法，只是爭議點剛好是一個政治明星，不然這案子沒有什麼特別」。

國民黨立委洪孟楷昨反問，提供資料就必須接受被抄襲？那看電影 買票進場就能偷錄影嗎？根本邏輯不通。他說，鄭文燦為護航林智堅，講出這樣邏輯死的話，無法認同；再者、林智堅一直強調自己得分所以被對手鎖定，但得分的選手還需要全黨來救援，林參選人一天不把論文說清楚、就一天無法擺脫抄襲的外表。

他也質疑，陳明通過去擔任教授桃李滿天下，但高達九成學生論文都未發表，當中比例之高令人質疑，其實要闢謠最好的方式就是坦白，否則謊話越說越多，無法自圓其說，也讓民進黨越加低迷。