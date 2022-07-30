藍揭新竹球場年底完工 誰同意提前開賽？

國民黨團29日在總召曾銘宗（左二）的主持下舉行記者會，持續抨擊民進黨桃園市長參選人林智堅論文與新竹棒球場的爭議。（記者葉信菉／攝影）

新竹市立棒球場未驗收就啟用，總經費追加膨脹到11.9億台幣（約3967萬美元）。國民黨 新竹市長參選人林耕仁昨說，依2020年6月30日新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄表，因為變更設計且增加預算 ，預定完工日期從今年6月30日變更至12月31日，但新竹市政府好大喜功，不顧選手安全也執意提前開幕，是誰下令？

富邦悍將隊外野手林哲瑄在新竹棒球場撲出左肩關節唇破裂、部分旋轉肌撕裂傷，必須手術 治療，他在確定動刀後於昨首度發聲，坦言受傷這幾天難以入眠，面臨可能導致生涯終結的傷勢，他更大的盼望是喚起各界對球場安全的重視。

林哲瑄昨透過臉書表示，一想到今年已無法繼續站上球場拚戰，心情就難過到無法睡得安穩，「回想起先前在美國打拚的日子，球場都不會是球員需要擔心的問題」，如今卻在新竹球場為了撲接釀成重大傷勢，希望他的傷勢可以喚起大家對於球場安全的重視。

民進黨桃園市長參選人林智堅表示，稍早得知林哲瑄選手傷勢的訊息，他第一時間致電富邦悍將領隊林華韋，在電話中關心林哲瑄的傷勢，也表達誠摯的歉意，同時他也願意負擔手術及復健等醫療費用。

對於為何不驗收再啟用？新竹市工務處說，因球場要有營運使用意見回饋，先使用再驗收，可確保廠商改善完成，再驗收付款。